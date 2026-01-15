Ένοπλες κουρδικές αυτονομιστικές ομάδες επιχείρησαν τις τελευταίες ημέρες να περάσουν τα σύνορα από το Ιράκ προς το Ιράν, σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας. Η εξέλιξη καταγράφεται εν μέσω της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων κατά της Τεχεράνης, με τις ιρανικές αρχές να κάνουν λόγο για απόπειρα εκμετάλλευσης της εσωτερικής αστάθειας από «ξένες οντότητες».

Μεταξύ των πηγών περιλαμβάνεται ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος, ο οποίος ανέφερε ότι η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών MIT προειδοποίησε τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν για κινήσεις Κούρδων μαχητών που επιχειρούσαν να διασχίσουν τα σύνορα τις τελευταίες ημέρες.

Συγκρούσεις στα σύνορα και κατηγορίες για αποσταθεροποίηση

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι Φρουροί της Επανάστασης ήρθαν σε σύγκρουση με τους ενόπλους, τους οποίους κατηγόρησε ότι επιδίωκαν να προκαλέσουν αποσταθεροποίηση και να κεφαλαιοποιήσουν τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις. Οι IRGC αποτελούν επίλεκτο σώμα ασφαλείας και έχουν διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην καταστολή προηγούμενων κύκλων αναταραχής στο Ιράν.



Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί μαζικών θυμάτων από τις πρόσφατες διαδηλώσεις στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε «εκατοντάδες» και όχι σε χιλιάδες, όπως αναφέρεται σε ορισμένες εκτιμήσεις. Σε συνέντευξή του στο Special Report του Fox News, ισχυρίστηκε ότι τα αιματηρά επεισόδια προκλήθηκαν από «τρομοκρατικά στοιχεία» που καθοδηγούνται από το εξωτερικό και όχι από ειρηνικούς διαδηλωτές.

Σύμφωνα με τον Αραγτσί, οι ομάδες αυτές χρησιμοποίησαν πρακτικές τύπου ISIS, επιτιθέμενες σε αστυνομικούς και πολίτες, με στόχο να αυξήσουν τον αριθμό των θυμάτων. Όπως ανέφερε, αυτό εντάσσεται σε «ισραηλινή πλεκτάνη» με σκοπό να προκληθεί διεθνής παρέμβαση και ειδικότερα να εμπλακούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενος δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα παρενέβαινε σε περίπτωση μαζικών δολοφονιών. Κατά τον ίδιο, οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας δεν κατέστειλαν διαδηλώσεις, αλλά αντιμετώπισαν ένοπλες τρομοκρατικές επιθέσεις σε διάφορες πόλεις.





.@BretBaier to Iranian Foreign Minister: "There are reports, sir, that anywhere from 2,500 to more than 12,000 protesters in various cities have been killed by the regime. How many people have been killed?" pic.twitter.com/Nd0J7q27y1 — Fox News (@FoxNews) January 14, 2026

Σιωπή από Άγκυρα – Προειδοποιήσεις για περιφερειακή κλιμάκωση

Μέχρι στιγμής, ούτε η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών ούτε η προεδρία στην Άγκυρα έχουν σχολιάσει επισήμως τις πληροφορίες. H Τουρκία, η οποία θεωρεί τις κουρδικές ένοπλες οργανώσεις στο βόρειο Ιράκ τρομοκρατικές, έχει προειδοποιήσει τις τελευταίες ημέρες ότι οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση στο Ιράν ενδέχεται να οδηγήσει σε ευρύτερη περιφερειακή κρίση.

Ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε επίσης ότι οι μαχητές φέρονται να προέρχονται τόσο από το Ιράκ όσο και από την Τουρκία, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη έχει ζητήσει επισήμως από τις γειτονικές χώρες να σταματήσουν κάθε μεταφορά ενόπλων ή οπλισμού προς το ιρανικό έδαφος.

Βαρύς απολογισμός από την καταστολή

Την ίδια ώρα, οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνει λόγο για περίπου 2.600 νεκρούς τις τελευταίες ημέρες, στο πλαίσιο της αιματηρής καταστολής των διαδηλώσεων κατά του θεοκρατικού καθεστώτος. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι διαδηλωτές έχουν ενθαρρυνθεί πολιτικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν απειλήσει ακόμη και με παρέμβαση, εξέλιξη που αυξάνει περαιτέρω τους φόβους για διεθνή κλιμάκωση.



