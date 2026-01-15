Σημαντική κινητικότητα αλλά και αιφνίδια αλλαγή σχεδίων καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης γύρω από αμερικανικές στρατιωτικές πτήσεις που συνδέονται με τη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με ανοικτές πηγές παρακολούθησης πτήσεων και αναλύσεις στρατιωτικών παρατηρητών

Εντολή «επιστροφή στις θέσεις» για C-17 με προορισμό Χανιά

Λίγο μετά τις 20:02 UTC, δύο μεταγωγικά USAF C-17A Globemaster III που επρόκειτο να απογειωθούν από τη βάση Al Udeid Air Base στο Κατάρ έλαβαν εντολή να «επιστρέψουν στα chalks» (θέσεις στάθμευσης προσωπικού και πληρωμάτων), με την αποστολή τους προς τα Χανιά (LGSA) να ακυρώνεται προσωρινά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα πληρώματα τέθηκαν σε κατάσταση αναμονής για περαιτέρω οδηγίες.







Προηγήθηκε μαζική απογείωση ιπτάμενων τάνκερ

Η εξέλιξη αυτή ήρθε λίγο αφότου έξι ιπτάμενα τάνκερ KC-135 Stratotanker της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ απογειώθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα από το Al-Udeid. Όπως εκτιμούν αναλυτές και ο λογαριασμός Evergreen Intel, οι συγκεκριμένες πτήσεις θεωρούνται πιθανές πτήσεις υποστήριξης ή εκκένωσης, με άγνωστους μέχρι στιγμής προορισμούς. Το τελευταίο KC-135 φέρεται να απογειώθηκε περίπου στις 19:27 UTC, δηλαδή 35 λεπτά πριν δοθεί εντολή αναστολής στα C-17.





Χρονική σύμπτωση με δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

Η αλλαγή επιχειρησιακών σχεδίων συμπίπτει χρονικά –μέσα σε λίγα λεπτά– με δημόσιες δηλώσεις του Ντόλαντ Τραμπ σύμφωνα με τις οποίες οι εκτελέσεις και οι δολοφονίες στο εσωτερικό του Ιράν φέρονται να έχουν σταματήσει, βάσει πληροφοριών από πηγές εντός της χώρας. Η χρονική σύμπτωση έχει προκαλέσει ερωτήματα για ενδεχόμενη επανεκτίμηση της κατάστασης ασφαλείας ή αλλαγή επιχειρησιακής φάσης από πλευράς ΗΠΑ.





.@POTUS: "We were told that the killing in Iran is stopping... and there's no plans for executions — an execution or executions. I've been told that on good authority. We'll find out about it." pic.twitter.com/jhv1Mg31Kr — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 14, 2026





Χωρίς επίσημη τοποθέτηση – Αυξημένη επιφυλακή

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από το Πεντάγωνο ή τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή που να εξηγεί τους λόγους της ακύρωσης ή τον ακριβή ρόλο των πτήσεων. Ωστόσο, η ταυτόχρονη κινητικότητα μεταγωγικών και τάνκερ, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, ενισχύει τις εκτιμήσεις περί αυξημένης επιφυλακής και ταχείας προσαρμογής των αμερικανικών σχεδιασμών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου.