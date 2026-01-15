Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι ο θάνατος εννέα νεογνών σε νοσοκομείο της Σιβηρίας είναι μια τραγωδία και πως είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα για να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο στο μέλλον.

Τα μωρά πέθαναν στη διάρκεια της εορταστικής περιόδου για την Πρωτοχρονιά σε νοσοκομείο στο Νοβοκουζνέτσκ, μια πόλη μισού εκατομμυρίου ανθρώπων στη νότια Σιβηρία. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση.

