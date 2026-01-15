Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις στέλνουν σήμερα 13 στρατιώτες στην Γροιλανδία, με στόχο τη «διερεύνηση του πλαισίου για την ασφάλεια της περιοχής» και κατόπιν πρόσκλησης της Δανίας, ανακοίνωσε πριν από λίγο το υπουργείο 'Αμυνας.

Οι 13 Γερμανοί στρατιώτες αναχώρησαν για το Νουούκ της Γροιλανδίας στις 9:20 (ώρα Ελλάδος) με Airbus A400M από την αεροπορική βάση του Βούνστορφ στην Κάτω Σαξονία, με ενδιάμεσες στάσεις στο Βερολίνο και στο Καρούπ της Δανίας. Σύμφωνα με το υπουργείο 'Αμυνας, αποστολή τους είναι «να διερευνήσουν το πλαίσιο των συνθηκών για πιθανή στρατιωτική συνεισφορά στην υποστήριξη της Δανίας για την εγγύηση της ασφάλειας στην περιοχή». Όπως επισημαίνεται μάλιστα σε ρεπορτάζ του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, η Bundeswehr θα μπορούσε να αναλάβει ρόλο στη θαλάσσια επιτήρηση.

Τόσο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς όσο και ο υπουργός 'Αμυνας Μπόρις Πιστόριους έχουν πάντως απορρίψει τις αμερικανικές αξιώσεις σχετικά με την Γροιλανδία, τονίζοντας ότι η Γερμανία θέλει να διασφαλίσει την περιοχή της Αρκτικής από τη ρωσική απειλή, στο πλαίσιο όμως του ΝΑΤΟ, από κοινού με τις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ