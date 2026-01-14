Διπλωμάτες ζήτησαν εγγυήσεις από τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου ότι δεν θα εξαπολύσει επιθέσεις σε περίπτωση που οι ΗΠΑ ή το Ισραήλ διεξάγουν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, όπως δήλωσε σήμερα λιβανέζος αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το υποστηριζόμενο από το Ιράν κίνημα Χεζμπολάχ προσεγγίστηκε μέσω διπλωματικών διαύλων, την περασμένη εβδομάδα, για το ζήτημα αυτό.

Η Χεζμπολάχ απέφυγε να δώσει σαφείς εγγυήσεις, ανέφερε ο λιβανέζος αξιωματούχος στο Reuters, εκτιμώντας πως το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου δεν σκοπεύει να αναλάβει δράση εφόσον τα πλήγματα στο Ιράν δεν συνιστούν «υπαρξιακή απειλή» για την ιρανική ηγεσία, ανέφερε ο λιβανέζος αξιωματούχος στο Reuters.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

