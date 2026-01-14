Ευρωπαίος αξιωματούχος εκτιμά ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αμερικανική επίθεση στο Ιράν ακόμη και μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

Η πιθανότητα στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ εμφανίζεται πλέον αυξημένη, καθώς Ευρωπαίος αξιωματούχος εκτιμά ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

Την ίδια ώρα, Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει ήδη λάβει την απόφαση για παρέμβαση, χωρίς ωστόσο να έχουν αποσαφηνιστεί το εύρος και το χρονοδιάγραμμα της. Πηγή: skai.gr

