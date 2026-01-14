Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε τις αδιάκοπες απειλές του για αμερικανική κατάληψη της Γροιλανδίας, και με νέα του ανάρτηση σήμερα το μεσημέρι δήλωσε πως το «ΝΑΤΟ πρέπει να πει στους Δανούς να διώξουν τώρα Ρώσους και Κινέζους» από τη Γροιλανδία.

Σε ανάρτηση στο Truth Social, αναφερόμενος στη Ρωσία και την Κίνα, ο Τραμπ έγραψε: «ΝΑΤΟ: Πείτε στη Δανία να τους βγάλει από εδώ, ΤΩΡΑ! Δύο έλκηθρα με σκύλους δεν θα το κάνουν! Μόνο οι ΗΠΑ μπορούν!!!»

Νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οτιδήποτε λιγότερο από το να βρίσκεται η Γροιλανδία «στα χέρια» των Ηνωμένων Πολιτειών είναι «απαράδεκτο», επαναλαμβάνοντας το αίτημά του για έλεγχο της δανικής επικράτειας λίγες ώρες πριν από μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο για το θέμα.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας θα συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο αργότερα σήμερα, έπειτα από εβδομάδες απειλών του Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

