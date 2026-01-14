Το μέτρο είναι προληπτικό λόγω της αυξημένης έντασης στην περιοχή, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Οι ΗΠΑ αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από μεγάλες αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, ως προληπτικό μέτρο λόγω της αυξημένης έντασης στην περιοχή, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Νωρίτερα το Κατάρ ενημέρωσε μέρος του προσωπικού της βάσης Αλ Ουντέιντ να αποχωρήσει μέχρι το βράδυ

Σύσταση για αποχώρηση από την αμερικανική αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ μέχρι απόψε το βράδυ δόθηκε σε τμήμα του προσωπικού, δήλωσαν τρεις διπλωματικές πηγές στο Reuters.

Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ντόχα δε σχολίασε την πληροφορία.

Η Αλ Ουντέιντ είναι η μεγαλύτερη αεροπορική βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή με στρατιωτική δύναμη που αριθμεί περί τις 10.000 μέλη. Η βάση στεγάζει επίσης το στρατηγείο του U.S. Central Command.

Εν όψει των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν τον Ιούνιο, μέρος του προσωπικού μεταφέρθηκε σε άλλες αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά της βάσης Αλ Ουντέιντ τον περασμένο χρόνο απαντώντας στις αμερικανικές επιδρομές κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Άλλη σημαντική αμερικανική βάση στην περιοχή βρίσκεται στο Μπαχρέιν και είναι το στρατηγείο του 5ου Στόλου των ΗΠΑ.

