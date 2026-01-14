Η Δανία άρχισε να αποστέλλει επιπλέον στρατιωτικές ενισχύσεις στη Γροιλανδία, σύμφωνα με ρεπορτάζ του DR, ενόψει συνομιλιών υψηλού επιπέδου με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον Λευκό Οίκο. Στόχος των κινήσεων αυτών είναι η ενίσχυση της επιτήρησης, της ετοιμότητας και της επιχειρησιακής ικανότητας σε ολόκληρη τη γροιλανδική επικράτεια, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων λόγω δηλώσεων από την αμερικανική πλευρά περί στρατηγικής σημασίας του νησιού.

Οι δανικές αρχές τονίζουν ότι τα μέτρα είναι καθαρά αμυντικά και σύμφωνες με τις υποχρεώσεις της χώρας στο ΝΑΤΟ, περιλαμβάνοντας ενισχύσεις στις υπάρχουσες φρουρές και αυξημένες περιπολίες σε στρατηγικές περιοχές. Οι ενισχύσεις αποστέλλονται πριν από τη συνάντηση στην Ουάσιγκτον μεταξύ αξιωματούχων της Δανίας, της Γροιλανδίας και των ΗΠΑ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν ήδη μόνιμη στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία μέσω της διαστημικής βάσης Pituffik, στο πλαίσιο μακροχρόνιων αμυντικών συμφωνιών, ωστόσο οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν προκαλέσει πολιτικές ανησυχίες σε Κοπεγχάγη και Νουούκ.

NEW: Denmark has deployed an advance military unit and equipment to Greenland to prepare for a possible larger force.



The move follows rising U.S. pressure and criticism of Denmark’s defense of the island.



A Danish Air Force aircraft has landed in Nuuk, though its role is… pic.twitter.com/8mnJrLknyB — Clash Report (@clashreport) January 14, 2026



Με πληροφορίες από DR, Arctic Today