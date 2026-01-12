Ο αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας Meta κάλεσε σήμερα την Αυστραλία να επανεξετάσει την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών, ενώ ανέφερε επίσης ότι έχει μπλοκάρει περισσότερους από 544.000 λογαριασμούς βάσει του νέου νόμου.

Από τις 10 Δεκεμβρίου, οι τεχνολογικοί γίγαντες Facebook και Instagram, των οποίων μητρική εταιρεία είναι η Meta, καθώς και το YouTube, το TikTok, το Snapchat και το Reddit, υποχρεούνται να απαγορεύουν τη χρήση τους στους Αυστραλούς κάτω των 16 ετών - μια παγκόσμια πρωτιά. Επηρεάζονται επίσης οι πλατφόρμες streaming Kick και Twitch, μαζί με τα κοινωνικά δίκτυα Threads και X.

Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν πρόστιμα έως και 28 εκατομμύρια ευρώ, εάν δεν λάβουν «εύλογα μέτρα» για να συμμορφωθούν με τον νόμο.

Η Meta, η εταιρεία που ίδρυσε ο δισεκατομμυριούχος Μαρκ Ζάκερμπεργκ, δήλωσε ότι διέγραψε 331.000 λογαριασμούς που ανήκαν σε ανηλίκους στο Instagram, 173.000 στο Facebook και 40.000 στο Threads την εβδομάδα πριν από τις 11 Δεκεμβρίου και επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να συμμορφωθεί με τον νόμο.

«Ωστόσο, καλούμε την αυστραλιανή κυβέρνηση να συνεργαστεί εποικοδομητικά με τον κλάδο για να βρει μια καλύτερη λύση, όπως η παροχή κινήτρων σε ολόκληρο τον τομέα ώστε να ανεβάσει τον πήχη για την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και τις διαδικτυακές εμπειρίες κατάλληλες για την ηλικία, αντί να επιβάλει γενικές απαγορεύσεις», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Η Meta επανέλαβε επίσης την έκκληση της να απαιτείται από τις πλατφόρμες να επαληθεύουν τις ηλικίες των χρηστών και να λαμβάνουν γονική συναίνεση πριν από τη λήψη μιας εφαρμογής από άτομα κάτω των 16 ετών.

Η Meta πιστεύει ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μην καταφεύγουν οι έφηβοι σε νεότερες, λιγότερο ρυθμιζόμενες εφαρμογές για να παρακάμψουν την απαγόρευση. Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, έχει δηλώσει ότι θεωρεί τις εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης υπεύθυνες για τη βλάβη που οι εφαρμογές προκαλούν στους νέους Αυστραλούς.

«Πλατφόρμες όπως η Meta συλλέγουν σημαντικό όγκο δεδομένων για τους χρήστες τους για εμπορικούς σκοπούς. Μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να συμμορφώνονται με την αυστραλιανή νομοθεσία και να διασφαλίζουν ότι άτομα κάτω των 16 ετών δεν είναι παρόντα στις πλατφόρμες τους», δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ