Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν συνεχίζονται με ένταση, καθώς η καταστολή από τις αρχές έχει οδηγήσει σε δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες συλλήψεις. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, ο αριθμός των διαδηλωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους έχει ανέλθει στους 65, ενώ όσοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις απειλούνται ακόμη και με τη θανατική ποινή. Περίπου 100 άτομα συνελήφθησαν κοντά στην Τεχεράνη, ενώ η ηγεσία της χώρας κατηγορεί τους διαδηλωτές ότι «εξυπηρετούν» τα συμφέροντα των ΗΠΑ και του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.





The #Iranian people are burning down the institutions of the Islamic Republic and mosques in Iran. We not only want the overthrow of the Islamic Republic, but even the overthrow of Islam in #Iran.@FoxNews @CNN pic.twitter.com/EAROZe7gxt — Arash Hampay (@ahampay) January 9, 2026

Μήνυμα Τραμπ και στήριξη από Ουάσιγκτον

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε δημόσια τη στήριξή του στους διαδηλωτές, δηλώνοντας μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι «το Ιράν κοιτάζει προς την ελευθερία, ίσως όσο ποτέ άλλοτε». Τόνισε ότι οι ΗΠΑ «είναι έτοιμες να βοηθήσουν», ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για υποστήριξη προς «τον γενναίο λαό του Ιράν». Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι υποκινεί και εργαλειοποιεί τις κινητοποιήσεις.

Συζητήσεις στην Ουάσιγκτον για ενδεχόμενο πλήγμα

Ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είχαν προκαταρκτικές συζητήσεις για το πώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια επίθεση κατά του Ιράν, εφόσον κριθεί αναγκαίο να υλοποιηθούν οι απειλές που έχει διατυπώσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων πιθανών στόχων, ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι στην Wall Street Journal.

Σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ένα εκτεταμένο αεροπορικό πλήγμα εναντίον πολλαπλών ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Άλλος αξιωματούχος σημείωσε ότι δεν υπάρχει ακόμη συναίνεση ως προς την πορεία δράσης, ενώ τόνισε πως δεν έχει μετακινηθεί στρατιωτικός εξοπλισμός ή προσωπικό στο πλαίσιο προετοιμασίας για επίθεση.

Οι αξιωματούχοι υπογράμμισαν ότι οι συζητήσεις αυτές εντάσσονται στον συνήθη σχεδιασμό και δεν υπάρχουν ενδείξεις για άμεση στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν.

Διακοπή διαδικτύου και απομόνωση

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, το Ιράν παραμένει σχεδόν πλήρως αποκομμένο από το διαδίκτυο, σύμφωνα με το NetBlocks. Η διακοπή αφορά και διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις, γεγονός που δυσχεραίνει την επιβεβαίωση πληροφοριών και την επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Αναλυτές εκτιμούν ότι το μέτρο αποσκοπεί στο να μην καταγράφεται η καταστολή, παρέχοντας παράλληλα «κάλυψη» στις δυνάμεις ασφαλείας.





⚠️ Update: #Iran has now been offline for 48 hours, as telemetry shows the nationwide internet blackout remains firmly in place.



Meanwhile, regime leaders have continued to post their version of events online while their kill-switch silences the voices of 90 million Iranians 😶 pic.twitter.com/TubjIy4f0g — NetBlocks (@netblocks) January 10, 2026

Νοσοκομεία σε κατάσταση κρίσης

Ιατρικό προσωπικό σε νοσοκομεία της Τεχεράνης, της Ραστ, της Σιράζ και άλλων πόλεων περιγράφει σκηνές χάους, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες να φτάνουν στα επείγοντα. Γιατροί ανέφεραν τραύματα από πραγματικά πυρά και σκάγια, με πολλούς τραυματισμούς στο κεφάλι και στα μάτια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι χώροι των νεκροτομείων γέμισαν και τα σώματα τοποθετήθηκαν σε πρόχειρους χώρους, ενώ συγγενείς φέρονται να κλήθηκαν να καταβάλουν μεγάλα ποσά για την παραλαβή των σορών.

Εξάπλωση των κινητοποιήσεων

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν πριν από περίπου δύο εβδομάδες στην Τεχεράνη, με αφορμή την οικονομική κρίση, τον υπερπληθωρισμό και την ακρίβεια, και πλέον έχουν εξαπλωθεί σε περισσότερες από 100 πόλεις και κωμοπόλεις. Εικόνες που έχουν διαρρεύσει δείχνουν πυρπολήσεις οχημάτων και κυβερνητικών κτιρίων, ενώ ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι θα συνδράμει τις δυνάμεις ασφαλείας για την προστασία δημόσιων υποδομών.





BREAKING: Iranian protesters set fire to the Al-Rasool Mosque in Tehran.



Iranians are completely done with the Islamic regime.



pic.twitter.com/VX5ZHrvK2O — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) January 9, 2026

Αντιδράσεις από Ευρώπη και ΟΗΕ

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε τη «βίαιη καταστολή», ενώ οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας κάλεσαν τις ιρανικές αρχές να σεβαστούν την ελευθερία έκφρασης και τις ειρηνικές συναθροίσεις. Ο ΟΗΕ εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για την απώλεια ζωών, υπογραμμίζοντας ότι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία πρέπει να προστατεύεται.

Σκληρή γραμμή από την Τεχεράνη

Ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ εμφανίστηκε αμετακίνητος, δηλώνοντας ότι το καθεστώς δεν θα υποχωρήσει απέναντι σε «καταστροφικά στοιχεία» και κατηγορώντας τους διαδηλωτές ότι προσπαθούν να «ικανοποιήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ». Παράλληλα, φιγούρες της ιρανικής διασποράς, όπως ο Ρεζά Παχλαβί, καλούν σε συνέχιση των κινητοποιήσεων, αν και διπλωμάτες προειδοποιούν ότι η έλλειψη οργανωμένης εναλλακτικής ηγεσίας καθιστά αβέβαιη οποιαδήποτε συζήτηση περί άμεσης αλλαγής καθεστώτος.