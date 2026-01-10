Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι οι τρέχουσες διαδηλώσεις στο Ιράν δεν μοιάζουν με τις προηγούμενες και είναι πολύ μικρότερης κλίμακας, ενώ εκτίμησε ότι δεν θα επέλθει το αποτέλεσμα που προσδοκά το Ισραήλ.Σε συνέντευξή του στο TRT Haber, ο Φιντάν τόνισε τα εξής:«Οι σημερινές διαδηλώσεις στο Ιράν διαφέρουν από τις προηγούμενες, είναι πολύ μικρότερης κλίμακας.

Είναι επίσης αλήθεια ότι αυτές οι κινητοποιήσεις δέχονται χειραγώγηση από τους αντιπάλους του Ιράν.Βλέπω ξεκάθαρα ότι το τέλος που περιμένει το Ισραήλ δεν πρόκειται να έρθει. Ο ιρανικός λαός γνωρίζει πολύ καλά πόση αντίδραση πρέπει να δείξει, σε ποιον και για ποιο θέμα.»





Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι, παρά τις εσωτερικές διαφορές, ο ιρανικός λαός τείνει να συσπειρώνεται απέναντι σε εξωτερικές απειλές. Παράλληλα επεσήμανε ότι οι ανοιχτές εκκλήσεις των ισραηλινών υπηρεσιών προς τους Ιρανούς για εξέγερση δεν έχουν φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ο Χακάν Φιντάν επανέλαβε ότι η βασική θέση της Τουρκίας είναι να μην υποστεί ζημιές ο ιρανικός λαός και να επιλυθούν τα προβλήματα του Ιράν με τις ΗΠΑ και τη Δύση μέσω διαπραγματεύσεων.



Πρόσθεσε ότι θα ήταν καλύτερα το Ιράν να εξομαλύνει τις σχέσεις του με τις γειτονικές χώρες, ενώ τόνισε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να αναζητήσει τρόπους συνεννόησης με τους διαδηλωτές.

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν, που ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου 2025 και επικεντρώνονται κυρίως στην οικονομική κρίση, τον υπερπληθωρισμό και την ακρίβεια, συνεχίζονται για πάνω από δέκα ημέρες. Παρά τις σκληρές επεμβάσεις των αρχών και τους περιορισμούς στις επικοινωνίες, η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τη διεθνή κοινότητα.