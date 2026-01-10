Οι ιρανικές αρχές προειδοποίησαν το Σάββατο για περαιτέρω σκλήρυνση της καταστολής των μεγαλύτερων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων των τελευταίων ετών, με τον γενικό εισαγγελέα της χώρας να χαρακτηρίζει «εχθρούς του Θεού» όσους συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις – κατηγορία που επισύρει τη θανατική ποινή – την ώρα που νοσοκομεία στην Τεχεράνη δηλώνουν ότι αδυνατούν να διαχειριστούν τον αυξανόμενο αριθμό τραυματιών.

Οι ιρανικές αρχές άφησαν να εννοηθεί το Σάββατο ότι ενδέχεται να εντείνουν την καταστολή των μεγαλύτερων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων των τελευταίων ετών, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να αποδίδουν τις ταραχές σε «τρομοκράτες» και να δηλώνουν αποφασισμένοι να προστατεύσουν το κυβερνητικό σύστημα.

Μία ημέρα μετά από τη νέα προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης, υπάρχουν νεότερες αναφορές βίαιων συγκρούσεων σε όλο το Ιράν παρά το γεγονός ότι η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθιστά δύσκολη την ακριβή εκτίμηση εξάπλωσης της κοινωνικής αναταραχής.

Tehran is burning. The death toll is already in the hundreds



Despite an almost complete internet shutdown, videos continue to leak out of Iran — reportedly via Starlink. They show a burning Tehran. According to the U.S. magazine Time, the death toll has already exceeded 200… pic.twitter.com/RilFdOz85X — NEXTA (@nexta_tv) January 10, 2026

Καθώς οι διαδηλώσεις στο Ιράν συνεχίζονται και οι αρχές απευθύνουν συντονισμένες προειδοποιήσεις προς τους διαδηλωτές, ένας γιατρός και ένας διασώστης σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία δήλωσαν στο BBC ότι οι δομές τους έχουν κατακλυστεί από τραυματίες.

Οι μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν συγκλονίσει το Ιράν τα τελευταία χρόνια κλιμακώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, εντείνοντας τους φόβους για αύξηση των θυμάτων, καθώς οι αρχές επιχειρούν να καταστείλουν τις κινητοποιήσεις.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Ιράν, παρά το γενικευμένο μπλακάουτ στο διαδίκτυο και τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, έδειχναν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να διαδηλώνουν και να φωνάζουν αντικαθεστωτικά συνθήματα σε ολόκληρη τη χώρα, με σκληρές εικόνες από σώματα αιμόφυρτα στο έδαφος. Άλλα στιγμιότυπα έδειχναν ότι πολλοί από τους διαδηλωτές ήταν ηλικιωμένοι.

Ξεχωριστά πλάνα από κινητό τηλέφωνο από τη Φαρντίς, πόλη περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της Τεχεράνης, έδειχναν τουλάχιστον επτά σορούς καλυμμένους με αίμα μέσα σε κτίριο, μεταδίδει το Bloomberg. Στα βίντεο φαίνονται άνθρωποι να δένουν το κεφάλι και να περιποιούνται το μάτι ενός τραυματία, ενώ ακούγεται mia φωνή να λέει ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά. Το Bloomberg σημειώνει ότι κανένα από τα πλάνα δεν μπόρεσε να επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν συλλάβει σχεδόν 200 «ηγέτες τρομοκρατικών ομάδων», κατάσχοντας πυρομαχικά, χειροβομβίδες και βόμβες μολότοφ, μετέδωσε το Tasnim το Σάββατο, επικαλούμενο πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας. Ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν προειδοποίησε ότι όλοι οι συλληφθέντες θα κατηγορηθούν ως «εχθροί του Θεού» — αδίκημα που τιμωρείται με θάνατο βάσει της ισλαμικής νομοθεσίας στη χώρα.

Ο Mohammad Movahedi Azad δήλωσε ότι όλοι οι «ταραχοποιοί» θα αντιμετωπίσουν την ίδια κατηγορία, «είτε πρόκειται για άτομα που βοήθησαν ταραχοποιούς και τρομοκράτες» είτε για «μισθοφόρους που πήραν τα όπλα». Τόνισε ότι οι δίκες θα διεξαχθούν χωρίς καμία καθυστέρηση και «χωρίς επιείκεια, συμπόνια ή ανοχή», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο IRIB News.

Esto es hermoso, emocionante.



En pleno centro de Teherán, la capital de Irán, las mujeres se están quitando los velos y los prenden fuego. Todo un símbolo de liberación.



La mayor revolución femenina del siglo XXI está ocurriendo frente a nuestros ojos ahora mismo. pic.twitter.com/4e5RduFLTd — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 9, 2026

Το αμερικανικό Human Rights Activists News Agency ανέφερε την Παρασκευή ότι τουλάχιστον 65 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 2.311 έχουν συλληφθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων στις 28 Δεκεμβρίου, όταν έμποροι στην Τεχεράνη διαμαρτυρήθηκαν για τη νομισματική κρίση και την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης. Έκτοτε, οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την ίδια οργάνωση, 38 από τους νεκρούς έχουν ταυτοποιηθεί στις επαρχίες Τσαχαρμαχάλ και Μπαχτιγιάρι, Ιλάμ, Κερμανσάχ και Φαρς, στο κεντρικό και δυτικό Ιράν. Το περιοδικό Time μετέδωσε την Παρασκευή ότι τουλάχιστον 217 διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους στην Τεχεράνη, κυρίως από πραγματικά πυρά, επικαλούμενο γιατρό στην πρωτεύουσα.

Η οργάνωση παρακολούθησης του διαδικτύου NetBlocks ανέφερε σε ανάρτησή της στο X ότι το πανεθνικό μπλακάουτ στο διαδίκτυο παρέμενε σε ισχύ στο Ιράν έως το Σάββατο. Οι πολίτες στο εσωτερικό της χώρας φαίνεται να είναι σε μεγάλο βαθμό αποκομμένοι από τις διεθνείς διαδικτυακές υπηρεσίες το απόγευμα τοπική ώρα, ενώ πολλοί χρήστες παγκοσμίως δήλωσαν ότι δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν με συγγενείς και φίλους τους στο Ιράν για σχεδόν δύο ημέρες.

Οι διαδηλώσεις της Πέμπτης και της Παρασκευής, που αντιστοιχούν στο Σαββατοκύριακο στο Ιράν, ακολούθησαν έκκληση του Ρεζά Παχλαβί, γιου του πρώην σάχη της χώρας, ο οποίος επιχειρεί να αναδειχθεί ως ηγετική μορφή της αντιπολίτευσης. Ο Παχλαβί κάλεσε εκ νέου τους διαδηλωτές να επιστρέψουν στους δρόμους μετά τις 6 το απόγευμα τοπική ώρα το Σάββατο και την Κυριακή.

«Ο στόχος μας δεν είναι πλέον απλώς να κατεβαίνουμε στους δρόμους», ανέφερε ο 65χρονος Παχλαβί, που ζει στις ΗΠΑ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. «Ο στόχος είναι να προετοιμαστούμε για την κατάληψη των κέντρων των πόλεων και τη διατήρησή τους». Παράλληλα, κάλεσε εργαζόμενους στους τομείς πετρελαίου, φυσικού αερίου και μεταφορών να ξεκινήσουν πανεθνική απεργία και δήλωσε ότι «προετοιμάζεται να επιστρέψει στην πατρίδα».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, ΜπαντρBadr Αλμπουσαϊντί, έφθασε το Σάββατο στην Τεχεράνη, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Η επίσκεψη πραγματοποιείται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τρόπο με τον οποίο η Ισλαμική Δημοκρατία διαχειρίζεται τις διαδηλώσεις, μία ημέρα αφότου ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι δεν ήταν σαφές αν ο Αλμπουσαϊντί μετέφερε «μήνυμα από οπουδήποτε». Το Ομάν είχε διαμεσολαβήσει πέρυσι σε πέντε γύρους συνομιλιών για τα πυρηνικά μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, οι οποίες πάγωσαν μετά από τις αμερικανικές και τις ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν τον Ιούνιο.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν υποβάθμισε το Σάββατο το εύρος των διαδηλώσεων, υποστηρίζοντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν σε μεγάλο βαθμό θέσει υπό έλεγχο τις κινητοποιήσεις της Παρασκευής, έπειτα από αυτό που χαρακτήρισε ως ταραχές από «ένοπλους τρομοκράτες» στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις το προηγούμενο βράδυ.

Ο τακτικός στρατός του Ιράν δήλωσε την αφοσίωσή του στον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αναφέροντας ότι θα «παρακολουθεί τις κινήσεις των εχθρών στην περιοχή και θα προστατεύει αποφασιστικά τα εθνικά συμφέροντα, τις στρατηγικές υποδομές και τη δημόσια περιουσία», σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim.

Συνθήματα και βία

Οι ιρανικές αρχές μέχρι στιγμής έχουν αποφύγει να δημοσιοποιήσουν επίσημο απολογισμό νεκρών μεταξύ διαδηλωτών ή δυνάμεων ασφαλείας. Μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με το κράτος ανέφεραν τουλάχιστον δώδεκα νεκρούς μεταξύ αστυνομικών και μελών της παραστρατιωτικής πολιτοφυλακής Basij από την Πέμπτη. Το Tasnim υποστήριξε ότι «ένοπλοι τρομοκράτες» σκότωσαν αρκετούς αστυνομικούς με πυρά την Πέμπτη.

Βίαια επεισόδια σημειώθηκαν και στη Ζαχεντάν, πόλη με πλειοψηφία σουνιτών στο νοτιοδυτικό Ιράν και διαχρονικό σημείο έντασης. Η νορβηγικής έδρας οργάνωση Hengaw για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανέφερε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ κατά διαδηλωτών μετά την προσευχή της Παρασκευής, τραυματίζοντας αρκετούς.

Κρατικά μέσα δημοσίευσαν εικόνες από καμένα κτίρια στην Τεχεράνη, ενώ βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνει δημοτικό κτίριο στο Καράτζ, δυτικά της πρωτεύουσας, να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Στα συνθήματα που ακούγονται σε βίντεο περιλαμβάνονται: «Θάνατος στον δικτάτορα», «Ούτε Γάζα ούτε Λίβανος, η ζωή μου για το Ιράν» και «Αυτή είναι η χρονιά του αίματος, ο Σαγιέντ Αλί θα πέσει», αναφορά στον Χαμενεΐ, ο οποίος την Παρασκευή επανέλαβε τη δέσμευσή του να καταστείλει τους διαδηλωτές.

Αν και οι ΗΠΑ μέχρι στιγμής εμφανίζονται απρόθυμες να στηρίξουν τον Παχλαβί ως πιθανό διάδοχο της ιρανικής κυβέρνησης, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει το καθεστώς να μην σκοτώνει διαδηλωτές.

Την Παρασκευή, οι ηγέτες της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας κάλεσαν επίσης το ιρανικό καθεστώς «να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, να αποφύγει τη βία και να σεβαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών του Ιράν».

Πηγή: skai.gr