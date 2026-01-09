Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις ΕΕ και Συρίας άνοιξε ηεπίσκεψη στη Δαμασκό της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συναντήθηκαν με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σαραά, εγκαινιάζοντας σύμφωνα με την Κομισιόν, μια ανανεωμένη διμερή συνεργασία, η οποία βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες, τη νέα πολιτική - εταιρική σχέση, την ενίσχυση του εμπορίου και την οικονομική ενίσχυση για ανθρωπιστική βοήθεια και ανάκαμψη.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, ο πρώτος άξονας των σχέσεων ΕΕ - Συρίας αφορά τη δημιουργία νέας πολιτικής εταιρικής σχέσης, με στόχο μια ειρηνική και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση, τη συμφιλίωση στο εσωτερικό της χώρας και την επανένταξη της Συρίας στο περιφερειακό περιβάλλον.

Ο δεύτερος πυλώνας εστιάζει στην ενίσχυση του εμπορίου και της οικονομικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της Συρίας σε πρωτοβουλίες του Συμφώνου για τη Μεσόγειο.

Ο τρίτος αφορά χρηματοδοτικό πακέτο ύψους περίπου €620 εκατ. για τα έτη 2026-2027, που θα κατευθυνθεί σε ανθρωπιστική βοήθεια, πρώιμη ανάκαμψη και διμερή στήριξη.

Σε δήλωσή της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι «έπειτα από δεκαετίες φόβου και βίας, άρχισε να διαφαίνεται η ελπίδα για μια νέα Συρία», υπογραμμίζοντας πως η πορεία προς τη συμφιλίωση και την αποκατάσταση απαιτεί χρόνο, μεταρρυθμίσεις και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν αναγνώρισε τα βήματα που έχουν γίνει από τις μεταβατικές αρχές, επισημαίνοντας ωστόσο ότι απαιτούνται περαιτέρω ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει.

Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Κόστα, στις εναρκτήριες δηλώσεις του στη συνάντηση με τον Σύρο Πρόεδρο διαβεβαίωσε για τη «σταθερή στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δημοκρατική και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση», επισημαίνοντας ότι η πτώση του καθεστώτος Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024 άνοιξε μια νέα εποχή ελπίδας για τον συριακό λαό. Τόνισε επίσης τη σημασία της διατήρησης καλών σχέσεων με τις γειτονικές χώρες, χαιρετίζοντας τις πρόσφατες επαφές στο Παρίσι με το Ισραήλ και τις συνομιλίες στην Ιορδανία.

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κόστα στη στήριξη της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Συρίας. «Μετά από χρόνια πολέμου και τεράστιας ταλαιπωρίας για τον συριακό λαό, η πτώση του καθεστώτος Άσαντ άνοιξε μια νέα εποχή ελπίδας. Μπορείτε να υπολογίζετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη των προσπαθειών σας προς μια ειρηνική και χωρίς αποκλεισμούς Συρία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι Βρυξέλλες θα σταθούν έμπρακτα στο πλευρό των μεταβατικών αρχών.

Ο Κόστα συνεχάρη τη συριακή ηγεσία για τα βήματα που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες, σημειώνοντας ότι «έχετε κάνει σημαντική πρόοδο στην ανοικοδόμηση της χώρας» και καλώντας τις αρχές «να συνεχίσουν την ίδια πορεία, ακόμη πιο γρήγορα και πιο τολμηρά». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της περιφερειακής σταθερότητας και της συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες, χαρακτηρίζοντας ενθαρρυντικές τις πρόσφατες συνομιλίες στο Παρίσι με το Ισραήλ, καθώς και τα μηνύματα που εστάλησαν από τις επαφές της συριακής πλευράς στην Ιορδανία.

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να επισημάνει τις δυσκολίες που παραμένουν, καλώντας τη Δαμασκό να προχωρήσει σε πολιτικές ένταξης όλων των κοινωνικών ομάδων και να εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία της 10ης Μαρτίου και τον οδικό χάρτη της Σουέιντα, τονίζοντας ότι αυτά αποτελούν προϋποθέσεις για μια βιώσιμη και διαρκή συμφιλίωση.

«Είμαστε εδώ με εμπιστοσύνη για να εργαστούμε μαζί σας και να ανοίξουμε την πόρτα μιας νέας στρατηγικής εταιρικής σχέσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συρία», κατέληξε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η σημερινή επίσκεψη έρχεται σε συνέχεια της άρσης όλων των οικονομικών κυρώσεων της ΕΕ προς τη Συρία το 2025 και της ενεργούς ευρωπαϊκής εμπλοκής στη διαδικασία ανασυγκρότησης. Από το 2011, η ευρωπαϊκή στήριξη προς τη χώρα υπερβαίνει τα €38 δισ., ενώ μόνο στη Διάσκεψη των Βρυξελλών τον Μάρτιο του 2025 συγκεντρώθηκαν δεσμεύσεις ύψους €5,8 δισ. για τη Συρία και τις γειτονικές χώρες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει αποφασισμένη να σταθεί στο πλευρό του συριακού λαού, στηρίζοντας όχι μόνο την εσωτερική ανάκαμψη της χώρας αλλά και τους πρόσφυγες και τις κοινότητες που τους φιλοξενούν στην ευρύτερη περιοχή.

