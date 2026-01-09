«Έχουμε εξουδετερώσει το 97%των ναρκωτικών που εισέρχονται στη χώρα δια θαλάσσης. Τώρα θα αρχίσουμε να χτυπάμε τα καρτέλ στη στεριά», δήλωσε στο Fox News.

Μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες το βράδυ, στη συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης που έδωσε στο Fox News, την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Μεξικού.

«Έχουμε εξουδετερώσει το 97%των ναρκωτικών που εισέρχονται στη χώρα δια θαλάσσης. Τώρα θα αρχίσουμε να χτυπάμε τη στεριά, όσον αφορά τα καρτέλ», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Τα καρτέλ ελέγχουν το Μεξικό, λυπάμαι που το λέω και σκοτώνουν 253.000 ανθρώπους στη χώρα μας κάθε χρόνο» είπε χαρακτηριστικά, χωρίς να παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα σχέδια χερσαίων πληγμάτων.

Τα σχόλια του Τραμπ ακολουθούν την πολύμηνη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον πλοίων που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική Θάλασσα και την σύλληψη του Νικολά Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

Σε πρόσφατες απειλητικές και προειδοποιητικές δηλώσεις του Τραμπ εναντίον του Μεξικού ως επόμενο στόχο, η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ δήλωσε ότι «η παρέμβαση δεν έφερε ποτέ δημοκρατία, ούτε δημιούργησε διαρκή ευημερία ή σταθερότητα».

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά την παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών», πρόσθεσε.

