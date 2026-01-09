Η Turkish Airlines ακύρωσε όλες τις πτήσεις της από την Κωνσταντινούπολη προς την Τεχεράνη την Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε το πρακτορείο ειδήσεων AFP, επικαλούμενο πληροφορίες από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.

Η απόφαση αυτή έρχεται εν μέσω έντονων διαδηλώσεων στο Ιράν κατά της αύξησης του κόστους ζωής, οι οποίες έχουν προκαλέσει αναταραχές στην πρωτεύουσα Τεχεράνη.





#TurkishAirlines has cancelled its five flights to the Iranian capital #Tehran, which has been rocked by protests against the rising cost of living, according to the #Istanbul Airport app.https://t.co/B4F80vajIa pic.twitter.com/IsyxICAXSp — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 9, 2026

Σύμφωνα με την εφαρμογή του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης, ακυρώθηκαν πέντε πτήσεις της Turkish Airlines προς την Τεχεράνη, ενώ παρόμοιες ακυρώσεις σημειώθηκαν και σε πέντε άλλες πτήσεις ιρανικών αεροπορικών εταιρειών.







Three Turkish civilian aircraft returned to Turkey without landing in Iran. Aside from this, air traffic over Iran appears normal. pic.twitter.com/6g3EQzDtUN — Mintel World (@mintelworld) January 8, 2026

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν, που ξέσπασαν λόγω οικονομικών δυσχερειών και της πτώσης της αξίας του ιρανικού νομίσματος (rial), έχουν οδηγήσει σε περιορισμούς στην πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε εντάσεις σε διάφορες πόλεις. Η Turkish Airlines, η οποία εξυπηρετεί τακτικά δρομολόγια προς το Ιράν, δεν έχει διευκρινίσει εάν οι ακυρώσεις θα επεκταθούν και σε επόμενες ημέρες.