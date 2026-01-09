Ο Ρεζά Παχλαβί, πολιτική προσωπικότητα της ιρανικής αντιπολίτευσης και γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν, εξέφρασε δημόσια υπερηφάνεια για τις χιλιάδες Ιρανών που βγήκαν στους δρόμους το βράδυ της Πέμπτης, 18 Δεκεμβρίου, σε ένα κύμα διαδηλώσεων που εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη χώρα.

Σε ανάρτησή του στα περσικά στην πλατφόρμα Χ, ο Παχλαβί απευθύνθηκε στους διαδηλωτές, σημειώνοντας ότι η μαζική παρουσία πολιτών οδηγεί σε «οπισθοχώρηση των δυνάμεων καταστολής» και αποτελεί απόδειξη ότι «το πλήθος αλλάζει τις ισορροπίες στο πεδίο».

Κάλεσμα για νέες συγκεντρώσεις παρά το blackout στο διαδίκτυο

Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες που διατηρούν επιφυλάξεις να συμμετάσχουν στις νέες κινητοποιήσεις που, όπως ανέφερε, έχουν προγραμματιστεί για το βράδυ της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου, στις 8 το βράδυ, με στόχο «τη διόγκωση της λαϊκής πίεσης και την περαιτέρω αποδυνάμωση της ικανότητας καταστολής του καθεστώτος».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διακοπή του διαδικτύου και των επικοινωνιών που βρίσκεται σε ισχύ στη χώρα, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τους περιορισμούς, οι πολίτες «δεν θα εγκαταλείψουν τους δρόμους».



Διαβάστε επίσης: Ξεσηκωμός στο Ιράν: Νεκροί διαδηλωτές & διακοπή internet -Η απειλή Τραμπ (VID)

Έκκληση για συνένωση των ρευμάτων διαμαρτυρίας

Ο Ρεζά Παχλαβί απηύθυνε, παράλληλα, έκκληση στους «ηγέτες πεδίου» των διαδηλώσεων, καλώντας τους να επιδιώξουν τη συνένωση διαφορετικών πορειών και ομάδων διαδηλωτών, ώστε «οι γραμμές της διαμαρτυρίας να συγκλίνουν και να γίνουν ακόμα πιο ισχυρές».



