Οι σχέσεις ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Εμανουέλ Μακρόν φαίνεται να εισέρχονται σε νέα φάση έντασης, καθώς ο Γάλλος πρόεδρος προειδοποιεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, υπό την ηγεσία Τραμπ, απομακρύνονται από τους συμμάχους τους και αποδομούν το πλαίσιο των διεθνών κανόνων, σε έναν κόσμο όπου οι μεγάλες δυνάμεις δείχνουν ολοένα και μεγαλύτερη διάθεση αναδιανομής ισχύος.

Ειδικότερα, ο Γάλλος πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Τραμπ «αποδεσμεύονται από τους διεθνείς κανόνες» και «σταδιακά απομακρύνονται» από ορισμένους συμμάχους τους.

«Οι πολυμερείς θεσμοί λειτουργούν όλο και λιγότερο αποτελεσματικά», δήλωσε ο Μακρόν στην ετήσια ομιλία του προς τους Γάλλους πρέσβεις, σύμφωνα με το AFP.

«Οι διεθνείς θεσμοί λειτουργούν όλο και λιγότερο καλά. Κινούμαστε σε έναν κόσμο όπου κυριαρχούν οι μεγάλες δυνάμεις που διακατέχονται από μία ξεκάθαρη δίψα να μοιράσουν μεταξύ τους τον κόσμο» προειδοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr