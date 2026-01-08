Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το διμερές έγγραφο για τις εγγυήσεις ασφαλείας μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον είναι «ουσιαστικό έτοιμο» για να οριστικοποιηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ζελένσκι είπε ότι στις χθεσινές συναντήσεις των εκπροσώπων των δύο χωρών στο Παρίσι συζήτησαν «πολύπλοκα ζητήματα» από το υπό συζήτηση πλαίσιο για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου.

«Κατανοούμε ότι η αμερικανική πλευρά θα συνεργαστεί με την Ρωσία, και αναμένουμε σχόλια σχετικά με το αν ο επιτιθέμενος είναι πραγματικά πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters