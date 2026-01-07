Η δυτική Ευρώπη προετοιμάζεται σήμερα για νέες χιονοπτώσεις και παγετό, καθώς η καταιγίδα Γκορέτι πλήττει τις ακτές του Ατλαντικού προκαλώντας ακυρώσεις πτήσεων και δρομολογίων τρένων αλλά και προβλήματα στις οδικές μεταφορές.

Ισχυρές χιονοπτώσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην περιοχή του Παρισιού, ενώ η δυτική Βρετανία αναμένεται να επηρεαστεί από την κακοκαιρία αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή.

Για σήμερα έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για χιόνι και παγετό σε μεγάλες περιοχές της Γαλλίας και της Βρετανίας.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France ανακοίνωσε ότι σήμερα το πρωί χιονοπτώσεις και παγετός θα σημειωθούν στο βόρειο και δυτικό τμήμα της χώρας, ένα φαινόμενο «σπάνιας έκτασης στο τρέχον κλίμα», όπως τόνισε.

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία Met Office από την πλευρά της επεσήμανε ότι παραμένουν σε ισχύ οι προειδοποιήσεις για παγετό στη Σκωτία, όμως αργότερα σήμερα το πρωί θα αρθούν για το μεγαλύτερο μέρος της Αγγλίας και της Ουαλίας.





Storm Goretti (named by Météo‑France) is expected to bring a spell of wet and windy weather across parts of the country on Thursday and into Friday. With cold air in situ across the UK, rain is likely to turn readily to snow in places



Latest info 👉 https://t.co/QwDLMfRBfs pic.twitter.com/5V8Gskl7i3 — Met Office (@metoffice) January 6, 2026

Περίπου 100 πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα στο πρωί στα αεροδρόμια Ρουασί Σαρλ –ντε- Γκολ και Ορλί του Παρισιού λόγω του χιονιού, ανακοίνωσε ο Γάλλος υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό.

Ο Ταμπαρό κάλεσε εξάλλου σε «επιφυλακή» σε όλη τη χώρα, καθώς η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι λόγω των κακών καιρικών συνθηκών ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα και στις οδικές μεταφορές.

Ήδη έχει διακοπεί η κυκλοφορία των λεωφορείων στο Παρίσι, ενώ απαγορεύθηκε η κυκλοφορία φορτηγών και σχολικών λεωφορείων στο ένα τρίτο των νομών της Γαλλίας, κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία έχουν προκληθεί στην Ολλανδία και στο Βέλγιο.

Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM ακύρωσε 600 προγραμματισμένες πτήσεις της από το αεροδρόμιο Σκίπολ του Άμστερνταμ, η έκτη συναπτή ημέρα που δημιουργούνται προβλήματα σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της Ευρώπης. Συνολικά τουλάχιστον 800 πτήσεις έχουν ακυρωθεί μέχρι τώρα σήμερα στο αεροδρόμιο αυτό, ενώ μέσα στην ημέρα ενδέχεται να υπάρξουν και νέες ακυρώσεις.

Περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι πέρασαν τη νύκτα στο Σκίπολ, όπου οι υπεύθυνοι τοποθέτησαν ράντζα και προσέφεραν πρωινό στους ταξιδιώτες που αναγκάστηκαν να κοιμηθούν στο αεροδρόμιο.

Προβλήματα σημειώνονται και στην κυκλοφορία των τρένων στην Ολλανδία, με την εταιρεία σιδηροδρόμων NS να συμβουλεύει τους ταξιδιώτες να αναβάλουν τις μετακινήσεις τους εφόσον δεν είναι απολύτως απαραίτητες.

Εξάλλου οι αρχές της Ολλανδίας κάλεσαν τους πολίτες να εργαστούν από το σπίτι, εφόσον είναι δυνατό.

Και στις Βρυξέλλες ακυρώθηκαν κάποιες πτήσεις, ενώ σημειώθηκαν και καθυστερήσεις μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες απομάκρυνσης του πάγου από τους διαδρόμους απογείωσης- προσγείωσης και από τα φτερά αεροσκαφών.

Οι χιονοπτώσεις είναι ολοένα και πιο σπάνιες στην Ολλανδία, κάτι που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, εξήγησε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο NOS ο Πέτερ Σίγκμουντ, ειδικός στην ολλανδική μετεωρολογική υπηρεσία.

«Η θερμοκρασία έχει αυξηθεί δύο βαθμούς. Βρέχει περισσότερο, κυρίως τον χειμώνα. Από την αρχή του αιώνα έχει σημειωθεί μόνο ένα κύμα ψύχους. Τον προηγούμενο αιώνα αυτό συνέβαινε περίπου κάθε τρία χρόνια», εξήγησε.

Σύμφωνα με ανάλυση των δεδομένων της ολλανδικής μετεωρολογικής υπηρεσίας ANP, στην Ντε Μπιλτ -- στην περιοχή της Ουτρέχτης όπου γίνονται μετεωρολογικές μελέτες—έχει χιονίσει περισσότερο απ’ όσο είχε χιονίσει τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια. Στην Ντε Μπιλτ χιονίζει συνεχώς από τις 2 Ιανουαρίου.

Περίπου στις 09:00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Κύπρου) στους δρόμους της Ολλανδίας είχαν σχηματιστεί μποτιλιαρίσματα μήκους μεγαλύτερου των 700 χιλιομέτρων, κάτι πρωτοφανές για μια Τετάρτη πρωί από τις 10 Φεβρουαρίου 1999.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ