Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους καθώς το χιόνι, ο πάγος και οι πολικές θερμοκρασίες συνεχίζουν να προκαλούν χάος σε πολλές περιοχές της Ευρώπης.

Στην περιοχή Λαντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τρία άτομα σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν σε τροχαία δυστυχήματα την Τρίτη, ενώ δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ατυχήματα στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. Ένας οδηγός υπέκυψε στα τραύματά του το βράδυ της Δευτέρας, αφού το όχημά του εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στον ποταμό Μάρνη, ενώ ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε έπειτα από σύγκρουση με φορτηγό όχημα στα ανατολικά της γαλλικής πρωτεύουσας.

Le Stade de France sous la neige ❄️#neige pic.twitter.com/SoampcoeOs — Stade de France (@StadeFrance) January 5, 2026

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στις αερομεταφορές. Πολλές πτήσεις ακυρώθηκαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης στα δύο μεγάλα αεροδρόμια του Παρισιού, Ρουασί–Σαρλ ντε Γκολ και Ορλί, προκειμένου τα συνεργεία να καθαρίσουν τους διαδρόμους προσγείωσης και να αποπαγώσουν τα αεροσκάφη. Περίπου το 40% των πτήσεων στο Σαρλ ντε Γκολ και το 25% στο Ορλί αναμενόταν να ακυρωθούν.

Το Παρίσι ξύπνησε την Τρίτη καλυμμένο από ένα λευκό πέπλο χιονιού, με στέγες και μνημεία να έχουν ντυθεί στα λευκά.

Parisians took to the snowy slopes of Montmartre, sledding and skiing as a rare blanket of snow transformed the French capital's streets and parks pic.twitter.com/ek6IYzYdhP — Reuters (@Reuters) January 5, 2026

Στο Σαράγεβο μια γυναίκα έχασε τη ζωή της τη Δευτέρα, όταν κλαδί δέντρου, καλυμμένο με χιόνι, έπεσε στο κεφάλι της.

Στην Ολλανδία, εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ, καθώς το προσωπικό προσπαθούσε να καθαρίσει τους διαδρόμους και να αποπαγώσει τα αεροσκάφη. Χάος επικράτησε και στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις, αφού τα εσωτερικά δρομολόγια ανεστάλησαν νωρίς την Τρίτη λόγω βλάβης σε πληροφοριακό σύστημα, επιδεινώνοντας την αναστάτωση που είχε ήδη προκαλέσει η κακοκαιρία. Τα δρομολόγια του Eurostar από το Άμστερνταμ προς το Παρίσι είτε ακυρώθηκαν είτε πραγματοποιήθηκαν με καθυστερήσεις.

Πολικές θερμοκρασίες επικρατούν σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με τον υδράργυρο να πέφτει κάτω από τους -10 βαθμούς Κελσίου στη νότια και ανατολική Γερμανία νωρίς την Τρίτη. Οι Γερμανοί μετεωρολόγοι προειδοποιούν για καταιγίδα την Παρασκευή, με έντονες χιονοπτώσεις να αναμένονται στα βόρεια και ανατολικά της χώρας.

We’re still working to clear snowdrifts between Aberdeen-Dundee and Inverness-Wick/Thurso/Kyle of Lochalsh, though Inverness-Elgin services are running.



It’s unlikely services on affected routes will run tomorrow morning. Please check with your train operator before you travel. pic.twitter.com/atnAtKp3CJ — Network Rail Scotland (@NetworkRailSCOT) January 5, 2026

Στη Βρετανία, η θερμοκρασία υποχώρησε έως και στους -12,5 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της νύχτας, με το χιόνι να προκαλεί προβλήματα σε σιδηροδρομικές, οδικές και αεροπορικές μετακινήσεις και να οδηγεί στο κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων στις βόρειες περιοχές.

Στην Ιταλία, οι θερμοκρασίες σε πεδινές περιοχές του βορρά έπεσαν κάτω από το μηδέν, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται σε περιοχές μέσου και χαμηλού υψομέτρου στην Μάρκεbos, τις Μάρκε και την Τοσκάνη. Στην κεντρική και νότια Ιταλία πνέουν ήπιοι άνεμοι που συνοδεύονται από ισχυρές βροχοπτώσεις. Η συνεχής βροχή στη Ρώμη προκάλεσε αύξηση της στάθμης του ποταμού Τίβερη, επηρεάζοντας τον εορτασμό των Θεοφανίων στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, όπου συγκεντρώθηκαν λιγότεροι πιστοί, κρατώντας ομπρέλες.

Ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, εξέδωσε απόφαση την Τρίτη με την οποία περιορίζεται η πρόσβαση του κοινού σε πάρκα και άλλους χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης δέντρων ή πλημμυρών. Δύο τεράστια πεύκα έχουν πέσει τις τελευταίες ημέρες λόγω της κακοκαιρίας στην ιταλική πρωτεύουσα.

Έντονες χιονοπτώσεις και ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν και χώρες των Βαλκανίων, προκαλώντας υπερχείλιση ποταμών, κυκλοφοριακά προβλήματα και διακοπές στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση.

Fabriano (AN), alberi caduti sulla sede stradale per le precipitazioni nevose: portati a termine dai #vigilidelfuoco diversi interventi per la rimozione delle piante e il ripristino della viabilità#5gennaio pic.twitter.com/RVROacUGeg — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 5, 2026

Στη Σερβία, τοπικές αρχές στα δυτικά της χώρας έλαβαν έκτακτα μέτρα λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, προειδοποιώντας τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Ισχυροί άνεμοι και θαλασσοταραχή έπληξαν τις ακτές της Αδριατικής σε Κροατία και Μαυροβούνιο.

