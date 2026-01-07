Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει την άφιξη του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο αεροδρόμιο Λάρνακας σήμερα, όπου προσγειώθηκε για επίσημες συναντήσεις στην Κύπρο στο πλαίσιο της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία.





Σύμφωνα με το tweet του NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦, ο Πρόεδρος Ζελένσκι έφτασε στη χώρα για σειρά υψηλού επιπέδου επαφών:

συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη,

επίσημη συνάντηση με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο,

συμμετοχή στην τελετή έναρξης της Προεδρίας της Κύπρου στο Συμβούλιο της ΕΕ,

και διμερείς συναντήσεις με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σαρλ Μισέλ και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η τελετή έναρξης

Η Λευκωσία υποδέχεται σήμερα επικεφαλής ευρωπαϊκών θεσμών και αρχηγούς κρατών, για την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα έχει σειρά συναντήσεων.

Τετραμερής συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις τρεις και τριάντα το απόγευμα, με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ενωρίτερα, στις δέκα και τριάντα το πρωί, ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα έχει διμερή συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο.

Στις τέσσερις και δεκαπέντε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί με τον Αντόνιο Κόστα και λίγο πριν από τις πέντε με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν. Το μεσημέρι, θα δεχθεί και τον Υπουργό Πετρελαίου της Αιγύπτου.

Λίγο πριν από τις έξι και μέχρι τις έξη και μισή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα υποδέχεται ηγέτες κρατών, εκπροσώπους κυβερνήσεων και επικεφαλής Ευρωπαϊκών θεσμών, έξω από το κτίριο του ΘΟΚ.

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την απόλυτη βεβαιότητα ότι η κυπριακή Προεδρία θα ανταποκριθεί σε αυτή τη θεσμική υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, με έναν και μοναδικό στόχο: Την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αυτονομίας και την ώθηση ακόμα περισσότερο προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, επισημαίνοντας πως πρόκειται για ανάγκη που καταδεικνύεται και από τις διεθνείς εξελίξεις.

Η τελετή που θα αρχίσει στις έξι και τριάντα το απόγευμα θα μεταδίδεται απευθείας από το ΡΙΚ1 και το ΡΙΚ HD γι' αυτό το απογευματινό δελτίο ειδήσεων θα μεταδοθεί εκτάκτως στις πέντε και τριάντα.

Οι επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας με Ευρωπαίους και ξένους ηγέτες θα καλυφθούν σε απευθείας συνδέσεις στο πλαίσιο των εκπομπών Από Μέρα σε Μέρα, Εμείς κι ο Κόσμος Μας και Πι Εμ. Για τον λόγο αυτό η εκπομπή Από Μέρα σε Μέρα θα αρχίσει εκτάκτως από τις 10:30 το πρωί.