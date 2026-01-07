Η Λευκωσία υποδέχεται σήμερα επικεφαλής ευρωπαικών θεσμών και αρχηγούς κρατών, για την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα έχει σειρά συναντήσεων.

Τετραμερής συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 15:30 το απόγευμα, με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ενωρίτερα, στις 10:30 το πρωί, ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα έχει διμερή συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο.

Στις 16:15, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί με τον Αντόνιο Κόστα και λίγο πριν από τις 17:00 με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν. Το μεσημέρι, θα δεχθεί και τον Υπουργό Πετρελαίου της Αιγύπτου.

Λίγο πριν από τις 18:00 και μέχρι τις 18:30, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα υποδέχεται ηγέτες κρατών, εκπροσώπους κυβερνήσεων και επικεφαλής Ευρωπαικών θεσμών, έξω από το κτίριο του ΘΟΚ.

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την απόλυτη βεβαιότητα ότι η κυπριακή Προεδρία θα ανταποκριθεί σε αυτή τη θεσμική υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, με έναν και μοναδικό στόχο: Την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αυτονομίας και την ώθηση ακόμα περισσότερο προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, επισημαίνοντας πως πρόκειται για ανάγκη που καταδεικνύεται και από τις διεθνείς εξελίξεις.

Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Η Αστυνομία ανακοινώνει ότι, λόγω της Τελετής Έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα γίνει την Τετάρτη 07/01/2026, η ώρα 18:30, στο κτήριο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ) στη Λευκωσία, θα τεθούν σε εφαρμογή διάφορα μέτρα που αφορούν τροχαίες διευθετήσεις και απαγορεύσεις.

Συγκεκριμένα, θα απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων στην οδό Δημοσθένη Σεβέρη, στην οδό Γρ. Αυξεντίου, στην οδό Μιχαήλ Καραολή, στην οδό Λόρδου Βύρωνος, στην οδό Κωστή Παλαμά, στη οδό Ομήρου, στη οδό Αναστάσιου Λεβέντη, στην οδό Ευαγόρου, στην οδό Διαγόρου και στην οδό Βασιλέως Παύλου.

Επιπρόσθετα, ο Δήμος Λευκωσίας καθ΄ όλην την διάρκεια της ημέρας, δεν θα επιτρέψει την στάθμευση ιδιωτικών οχημάτων, στους δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης του παλαιού σταδίου Γ.Σ.Π.

Τονίζεται ότι από η ώρα 14:30 θα γίνονται αποκοπές δρόμων, γύρω από την περιοχή του ΘΟΚ και η προσβασιμότητα θα είναι πλήρως ελεγχόμενη.

Προτρέπονται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις αποκοπές και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν, καθώς και με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών.

Τέλος, να σημειωθεί ότι με Διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Κ.Δ.Π. 03/2026), απαγορεύεται αυστηρώς η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών «drones» στην ευρύτερη περιοχή του Θ.Ο.Κ. αλλά και του Συνεδριακού Κέντρου (οι σχετικές συντεταγμένες της απαγόρευσης αναφέρονται στο Διάταγμα). Διευκρινίζεται ότι, η περίοδος της απαγόρευσης ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της Προεδρίας.

Διαβάστε επίσης: Η Ρωσία συνοδεύει με πολεμικά πλοία δεξαμενόπλοιο που διώκουν οι ΗΠΑ