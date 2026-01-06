Λίγες ώρες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψή του στο Καράκας, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο μεταφέρθηκε στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης (MDC) στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, μια φυλακή με ιδιαίτερα βεβαρυμένο παρελθόν και σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες κράτησης. Εκεί, σύμφωνα με πρώην κρατούμενους και σωφρονιστικούς υπαλλήλους, είναι πιθανό να παραμείνει έγκλειστος στο κελί του έως και 23 ώρες το 24ωρο, υπό καθεστώς αυξημένης ασφάλειας.

Ο 63χρονος Μαδούρο και η 69χρονη σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, αντιμετωπίζουν στις ΗΠΑ κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών. Μετά τη σύλληψή τους, μεταφέρθηκαν με πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και το βράδυ του Σαββάτου έφτασαν στο MDC Μπρούκλιν. Αμφότεροι έχουν ήδη οδηγηθεί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

Το MDC Μπρούκλιν, που λειτουργεί από το 1994, φιλοξενεί περίπου 1.300 άνδρες και γυναίκες και αποτελεί τη μοναδική ομοσπονδιακή φυλακή της Νέας Υόρκης για κρατούμενους που αναμένουν δίκη. Στο παρελθόν έχουν κρατηθεί εκεί πρόσωπα υψηλού προφίλ, όπως η Γκισλέιν Μάξγουελ, ο Σον «Ντίντι» Κομπς, ο R. Kelly, αλλά και ο πρώην πρόεδρος της Ονδούρας Χουάν Ορλάντο Ερνάντες. Σήμερα κρατείται εκεί και ο Λουίτζι Μαντζιόνε, κατηγορούμενος για τη δολοφονία στελέχους της UnitedHealth Group.

Το σωφρονιστικό ίδρυμα έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο καταγγελιών για ανθυγιεινές και απάνθρωπες συνθήκες. Το 2019 κρατούμενοι έμειναν σε παγωμένα κελιά εν μέσω χειμώνα, μετά από πυρκαγιά που προκάλεσε διακοπή ρεύματος και θέρμανσης. Το 2024, δύο κρατούμενοι δολοφονήθηκαν από συγκρατούμενούς τους με αυτοσχέδια όπλα, γεγονός που οδήγησε σε εκτεταμένη επιχείρηση των αρχών για την καταπολέμηση της βίας και της παράνομης διακίνησης αντικειμένων εντός της φυλακής.

Η Μάξγουελ είχε καταγγείλει την παρουσία ακαθαρσιών και περιττωμάτων τρωκτικών στο κελί της, ενώ η αμερικανική Υπηρεσία Φυλακών έχει δεχθεί έντονη κριτική για τις συνθήκες. Αν και σε έκθεση του Σεπτεμβρίου 2025 αναφέρθηκε βελτίωση χάρη σε ενίσχυση του προσωπικού και μεταρρυθμίσεις, δικαστές και νομικοί εξακολουθούν να εκφράζουν ανησυχίες.

Σύμφωνα με τον πρώην δεσμοφύλακα Κάμερον Λίντσεϊ, ο Μαδούρο πιθανότατα θα κρατηθεί απομονωμένος, σε κελί μόνος του, με περιορισμένη επαφή ακόμη και με το προσωπικό. Εκτιμάται ότι θα του επιτρέπεται μία ώρα άσκησης ημερησίως και περιορισμένη πρόσβαση σε ντους, ενώ ανάλογη μεταχείριση ενδέχεται να έχει και η σύζυγός του. Όπως επισημαίνουν ειδικοί, λόγω του προφίλ του, ο Μαδούρο θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο επιθέσεων, παρά τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Ο ανατραπείς αρχηγός του κράτους της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, δήλωσε χθες Δευτέρα πως είναι «αιχμάλωτος πολέμου» και αθώος όταν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

«Είμαι αθώος», είπε στα Ισπανικά με τη βοήθεια διερμηνέα στον δικαστή ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μανχάταν, ο οποίος του ανέγνωσε επίσημα τέσσερις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης αυτής της «ναρκο-τρομοκρατίας».

Άρχισε λέγοντας «είμαι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και είμαι εδώ μετά την απαγωγή μου από το Σάββατο 3η Ιανουαρίου. Αιχμαλωτίστηκα στο σπίτι μου στο Καράκας, στη Βενεζουέλα...», προτού τον διακόψει ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν.

«Θα υπάρξει η στιγμή και ο τόπος για να θιγούν όλα αυτά», του είπε, ζητώντας του απλώς να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του. «Είμαι ο Νικολάς Μαδούρο. Ευχαριστώ Τραμπ!», πρόσθεσε.

Χαμογελώντας κατά την είσοδό του στην αίθουσα, αυτός που κυβέρνησε με σιδηρά πυγμή τη Βενεζουέλα για πάνω από 12 χρόνια κράταγε σημειώσεις και παρακολουθούσε τη διαδικασία με τη βοήθεια ταυτόχρονης διερμηνείας.

Αφού τον ενημέρωσε για τις κατηγορίες σε βάρος του και τον άκουσε να δηλώνει αθώος, ο δικαστής διέταξε να παραμείνει προφυλακισμένος στη Νέα Υόρκη και όρισε επόμενη δικάσιμο την 17η Μαρτίου.

Αφού μεταφέρθηκε στο αμερικανικό έδαφος, ο Νικολάς Μαδούρο φυλακίστηκε στο Μπρούκλιν, σ' ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα κράτησης των ΗΠΑ, γνωστό για τις ανθυγιεινές συνθήκες που επικρατούν σε αυτό και τα προβλήματα στη διαχείρισή του.

Διαβάστε επίσης: Ερντογάν: Η Τουρκία στο πλευρό της Βενεζουέλας-«Είναι φίλοι του έθνους μας»

Πηγές: huffingtonpost.gr,ΑΠΕ-ΜΠΕ