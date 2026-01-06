Με όπλο το διεθνές δίκαιο και φόντο τη Βενεζουέλα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, απέρριψε κάθε ενέργεια που, όπως είπε, υπονομεύει τη διεθνή νομιμότητα, επιχειρώντας παράλληλα να προσδώσει στην τουρκική στάση χαρακτήρα αρχών και ευθύνης.

«Δεν εγκρίνουμε καμία ενέργεια που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο τόσο για την Τουρκία όσο και για τον φιλικό λαό της Βενεζουέλας», είπε.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η Άγκυρα απορρίπτει την παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων και προειδοποίησε για τις παγκόσμιες συνέπειες μιας τάξης πραγμάτων όπου υπερισχύει η ισχύς αντί του νόμου.

«Σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί ο νόμος της ισχύος αντί της ισχύος του νόμου, η αστάθεια, η κρίση και οι συγκρούσεις δεν θα λείψουν ποτέ».

Αναφερόμενος ειδικά στη Βενεζουέλα, τόνισε ότι η Τουρκία ενεργεί με γνώμονα τη φιλία και την αλληλεγγύη προς τον λαό της χώρας και τον πρόεδρό της.

«Ο κ. Μαδούρο και ο λαός της Βενεζουέλας έχουν δείξει πολλές φορές ότι είναι φίλοι του έθνους μας».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το ζήτημα τέθηκε και σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας πως η Βενεζουέλα «δεν πρέπει να παρασυρθεί στην αστάθεια».

Κλείνοντας, ο Ερντογάν επιχείρησε να συνοψίσει τη στρατηγική αφήγηση της κυβέρνησής του, παρουσιάζοντας την Τουρκία ως δύναμη σταθερότητας σε έναν κόσμο πολλαπλών κρίσεων.

«Η Τουρκία και το τουρκικό έθνος θα συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό του φιλικού λαού της Βενεζουέλας στον αγώνα του για ευημερία, ειρήνη και ανάπτυξη».

