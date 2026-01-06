Πυροβολισμοί ακούστηκαν στην περιοχή όπου βρίσκεται το προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες στο Καράκας της Βενεζουέλας, χθες Δευτέρα το βράδυ, περί τις 20:00 (τοπική ώρα· 02:00 ώρα Κύπρου), σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η κατάσταση σύντομα τέθηκε υπό έλεγχο, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή, η οποία έκανε λόγο για πτήσεις drones.

Κατά την ίδια πηγή, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, που δεν είναι σαφές σε ποιον ανήκαν, πέταξαν κοντά στην προεδρία, με αποτέλεσμα να ανοίξουν πυρ ομάδες ασφαλείας.

BREAKING: Video shows gunfire and anti-aircraft fire lighting up the skies over Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/qWOOM6l3jH — Breaking911 (@Breaking911) January 6, 2026

Τα πυρά καταγράφτηκαν δυο ημέρες και κάτι μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο σε έφοδο των ειδικών δυνάμεων στην πρωτεύουσα.

«Έγινε μετά τις οκτώ το βράδυ. Ακούστηκαν εκπυρσοκροτήσεις, πολύ κοντινές (…) Ακούγονταν τόσο δυνατά όπως αυτές που έγιναν πριν (σ.σ. το Σάββατο)», εξήγησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί κάτοικος της περιοχής της προεδρίας, σύμφωνα με το AFP.

«Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να κοιτάξω αν πέταγαν αεροσκάφη, αλλά όχι. Είδα μόνο δυο κόκκινα φώτα στον ουρανό. Αυτό διήρκεσε περίπου ένα λεπτό. Όλος ο κόσμος κοίταζε από τα παράθυρα για να δει αν πέταγε αεροπλάνο ή τι γινόταν», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ