Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο απάντησε σε έναν ισπανόφωνο διαδηλωτή καθώς έβγαινε από την αίθουσα του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα

Ο διαδηλωτής είπε ότι «στο όνομα του λαού της Βενεζουέλας, ο Μαδούρο θα πληρώσει».

Ο Μαδούρο απάντησε, λέγοντας στα ισπανικά: «Είμαι ένας απαχθείς πρόεδρος. Είμαι αιχμάλωτος πολέμου».





Μαδούρο σε διαδηλωτή: «Στο όνομα του Θεού, θα είμαι ελεύθερος»



«Θα πληρώσεις για λογαριασμό της Βενεζουέλας», είπε ένας άλλος διαδηλωτής στον Μαδούρο.

Σε απάντηση, εκείνος είπε: «Στο όνομα του Θεού, θα είμαι ελεύθερος».

