Σε ένα μήνυμα γεωπολιτικής ισχύος, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ με τη φράση «Αυτό είναι το δικό μας ημισφαίριο»

Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτηση, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει: «Αυτό είναι ΤΟ δικό ΜΑΣ ημισφαίριο και ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα επιτρέψει να απειληθεί η ασφάλειά μας».





This is OUR Hemisphere, and President Trump will not allow our security to be threatened. pic.twitter.com/SXvI868d4Z — Department of State (@StateDept) January 5, 2026





Πηγή: skai.gr