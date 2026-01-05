Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Γαλλίας ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να ματαιώσουν το 15% των πτήσεων που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα το απόγευμα και το βράδυ από τα αεροδρόμια Ορλί και Σαρλ ντε Γκολ του Παρισιού, λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης στην περιοχή.

Οι εταιρείες μπορούν να επιλέξουν μόνες τους ποιες πτήσεις θα ακυρωθούν, αρκεί να μειώσουν τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις, είπε ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας στο πρακτορείο Reuters.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ