Η Ρωσία προειδοποίησε σήμερα τους πολίτες της να αποφεύγουν να ταξιδεύουν στη Βενεζουέλα.

Η προειδοποίηση αυτή γίνεται μετά την ανακοίνωση που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επίθεση στη Βενεζουέλα και συνέλαβαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του.

Τόσο η ρωσική πρεσβεία στο Καράκας όσο και το υπουργείο Οικονομίας εξέδωσαν παρόμοιες ανακοινώσεις, με τις οποίες αποτρέπουν τους Ρώσους να επισκέπτονται τη Βενεζουέλα «σε σχέση με την ένοπλη επιθετικότητα των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας και την απειλή να επαναληφθούν οι επιθέσεις».

Το υπουργείο συστήνει επίσης στους Ρώσους τουριστικούς πράκτορες να σταματήσουν να πωλούν και να διαφημίζουν ταξίδια στη χώρα αυτή.

Η Ρωσία διατηρεί επί χρόνια στενές σχέσεις με τη Βενεζουέλα, που καλύπτουν την ενεργειακή συνεργασία, τους στρατιωτικούς δεσμούς και πολιτικές επαφές σε υψηλό επίπεδο, ενώ η Μόσχα υποστήριζε επί χρόνια στον διπλωματικό τομέα το Καράκας καθώς οι δύο χώρας επιδίωκαν να εμβαθύνουν τις σχέσεις στο τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ