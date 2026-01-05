Δύο ημέρες μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ και τη μεταφορά του στη Νέα Υόρκη, ο πρώην Ρώσος πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, φέρεται να πρότεινε την απαγωγή του «νεο-ναζί» Γερμανού Καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του TASS, ο Μεντβέντεφ δήλωσε πως «η απαγωγή του νεοναζί Μερτς θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετική ανατροπή σε αυτό το καρναβάλι γεγονότων».

«Υπάρχουν ακόμη και λόγοι για να διωχθεί ποινικά στη Γερμανία, οπότε δεν θα ήταν καμία απώλεια, ειδικά δεδομένου ότι οι πολίτες υποφέρουν άσκοπα», τόνισε.

Russia's Medvedev:



The kidnapping of the neo-Nazi Merz could be an excellent twist in this carnival of events.



This is not entirely unrealistic. pic.twitter.com/xcoR3TaIhM — Clash Report (@clashreport) January 4, 2026

Παρόμοια απειλή φέρεται να εξαπέλυσε και κατά του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο χαρακτήρισε ως παράνομο ηγέτη, καθώς δεν έχουν διεξαχθεί εκλογές.

Πηγή: Πρώτο Θέμα

