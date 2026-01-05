Ο Ιταλός υπουργός Εωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι αναφέρθηκε σήμερα με δηλώσεις του στον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό «Rtl 102.5» στις εξελίξεις στην Βενεζουέλα.

«Θεωρούμε ότι οι στρατιωτικές επεμβάσεις δεν είναι κατάλληλες για την επίλυση των προβλημάτων. Η επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Βενεζουέλα, όμως, βάσει της απειλής που διέκριναν, είναι νόμιμη. Πρόκειται για κάτι που θα προκύψει από την δίκη του Μαδούρο χάρη και στον μάρτυρα-κλειδί των μυστικών υπηρεσιών της Βενεζουέλας», δήλωσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

«Η διακίνηση ναρκωτικών αποτελεί και μέσο επίθεσης κατά ξένων χωρών. Από αυτή την άποψη, με στόχο την προστασία της εθνικής ασφάλειας, η επέμβαση είναι νόμιμη. Τώρα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες υπέρ μιας δημοκρατικής μετάβασης και για την στήριξη του κράτους δικαίου», πρόσθεσε ο Ταγιάνι.

«Στο παρελθόν, λίγοι ήταν εκείνοι που κατήγγειλαν την δικτατορία του Μαδούρο. Εμείς το κάναμε ανέκαθεν, ενώ άλλοι υποτίμησαν τον κίνδυνο. Σήμερα, στη Βενεζουέλα υπάρχει περισσότερη ελευθερία», ολοκλήρωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

