Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, φέρεται να έχει καταρτίσει σχέδιο διαφυγής προς τη Ρωσία, σε περίπτωση που οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη χώρα κλιμακωθούν περαιτέρω, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Times.

Το αποκαλούμενο «Σχέδιο Β» περιλαμβάνει τον 86χρονο θρησκευτικό ηγέτη και περίπου 20 άτομα από τον στενό του κύκλο, μεταξύ αυτών μέλη της οικογένειάς του, βοηθοί και υψηλόβαθμοι συνεργάτες. Στο σχέδιο εντάσσεται και ο γιος του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, που θεωρείται πιθανός διάδοχος.

Παράλληλα, προβλέπεται και μηχανισμός μεταφοράς του τεράστιου οικονομικού του δικτύου, το οποίο εκτιμάται – βάσει έρευνας του Reuters που επικαλείται η εφημερίδα – σε περίπου 95 δισ. δολάρια. Στον πυρήνα αυτού του πλούτου βρίσκεται ο οργανισμός Setad, καθώς και ένα εκτεταμένο σύστημα ημι-κρατικών «φιλανθρωπικών» ιδρυμάτων, που έχουν κατηγορηθεί διαχρονικά για αδιαφάνεια και οικονομική αδιαφάνεια.

Ισραηλινές πηγές που επικαλείται το ρεπορτάζ – μεταξύ αυτών ο πρώην αξιωματούχος πληροφοριών Μπένι Σαμπτί και ο Μπένι Σαμπτί – εκτιμούν ότι, εφόσον χρειαστεί, ο Χαμενεΐ θα καταφύγει στη Ρωσία, καθώς «δεν υπάρχει άλλη ρεαλιστική επιλογή». Ο πρώην αξιωματούχος ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών Μπένι Σαμπτί φέρεται να δήλωσε ότι «δεν υπάρχει άλλο μέρος για εκείνον», χαρακτηρίζοντας τη Μόσχα ως τη μόνη βιώσιμη διέξοδο.

Το δημοσίευμα σημειώνει ακόμη ότι ο Χαμενεΐ έχει εκφράσει στο παρελθόν τον θαυμασμό του για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι η ιρανική κουλτούρα βρίσκεται πιο κοντά στη ρωσική παρά στη δυτική, στοιχείο που. κατά την εφημερίδα, ενισχύει το σενάριο της «ανατολικής» διαδρομής διαφυγής.

Η αποκάλυψη αυτή προσθέτει μια νέα γεωπολιτική διάσταση στην ιρανική κρίση, αναδεικνύοντας όχι μόνο την πολιτική πίεση στο εσωτερικό, αλλά και τις πιθανές διεθνείς συνέπειες μιας τέτοιας μετακίνησης ισχύος και περιουσιακών στοιχείων.



Διαβάστε επίσης: Το τελεσίγραφο Τραμπ σε Μαδούρο για διαφυγή στην Τουρκία που απέρριψε