Η απόφαση του Λευκού Οίκου να προχωρήσει σε ανατροπή καθεστώτος στη Βενεζουέλα, μέσω της επιχείρησης Absolute Resolve, συνδέεται άμεσα με την άρνηση του Νικολάς Μαδούρο να αποδεχθεί εξορία στην Τουρκία, μια πρόταση που, σύμφωνα με πηγές των New York Times, του είχε καταθέσει η Ουάσινγκτον στα τέλη Δεκεμβρίου. Ο Μαδούρο απέρριψε το σχέδιο, επιμένοντας στη διατήρηση της εξουσίας, γεγονός που οδήγησε την κυβέρνηση Τραμπ να ενεργοποιήσει τη στρατιωτική της απειλή.

«Θα μπορούσε να είναι στην Τουρκία, αλλά είναι στη Νέα Υόρκη»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ρεπουμπλικανός Γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο απέρριψε πρόταση να μεταβεί σε εξορία στην Τουρκία, λίγο πριν οι αμερικανικές δυνάμεις τον συλλάβουν σε αιφνιδιαστική, προ-αυγή επιχείρηση στις 3 Ιανουαρίου 2026.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, ο Γκράχαμ ανέφερε: «Θα μπορούσε να βρίσκεται στην Τουρκία σήμερα, αλλά βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Ο Μαδούρο δεν έχει κανέναν να κατηγορήσει παρά μόνο τον εαυτό του. Ο Τραμπ του έδωσε διέξοδο. Επέλεξε να αψηφήσει τον Τραμπ και τον αμερικανικό στρατό, και τώρα το οπίσθιό του βρίσκεται στη φυλακή, εκεί ακριβώς όπου του αξίζει να είναι».

Στη συνέχεια, έστειλε μήνυμα και προς άλλες χώρες της περιοχής, λέγοντας: «Αν πεις στους ηγέτες της Κούβας ότι πρέπει να σταματήσουν να είναι κομμουνιστική δικτατορία που απειλεί την Αμερική, τότε καλύτερα να πάνε κάπου αλλού. Και αν σου προσφερθεί διέξοδος, καλό είναι να τη δεχθείς».





Το προειδοποιητικό άρθρο της Washigton Post

Υπενθυμίζεται πως ένα μήνα νωρίτερα, οι Washington Post είχαν αναφέρει ότι η Τουρκία θεωρούνταν από αμερικανικούς κύκλους ως “ασφαλές καταφύγιο” για τον Μαδούρο, κυρίως επειδή:

ο Μαδούρο εμπιστευόταν προσωπικά τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,

και ο Ερντογάν διατηρεί καλές σχέσεις τόσο με τον Τραμπ όσο και με τις ΗΠΑ σε ενεργειακό και διπλωματικό επίπεδο.

Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει στην εφημερίδα: «Η Τουρκία είναι ιδανική για τον Μαδούρο. Εμπιστεύεται τον Ερντογάν, και ο Ερντογάν έχει καλές σχέσεις με τον Τραμπ. Τα σενάρια αυτά εξετάζονται και δουλεύονται».





