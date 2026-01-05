Η πρωθυπουργός της Δανίας ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να «σταματήσει τις απειλές» σχετικά με την πιθανότητα ανάληψης ελέγχου της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Η Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε ότι «δεν έχει απολύτως κανένα νόημα να μιλά κανείς για ανάγκη των Ηνωμένων Πολιτειών να αναλάβουν τη Γροιλανδία» και πρόσθεσε: «Οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προσαρτήσουν (να προχωρήσουν σε προσάρτηση/ενσωμάτωση) οποιοδήποτε από τα τρία έθνη του Βασιλείου της Δανίας».





Watch | Denmark PM Rejects U.S. Threats Over Greenland: “Not for Sale”



Danish Prime Minister Mette Frederiksen issued a firm statement in response to remarks by U.S. President Donald Trump, calling on Washington to halt its threats against a “close ally” and respect the will of… pic.twitter.com/34bL6E9LtE — Quds News Network (@QudsNen) January 4, 2026

Οι δηλώσεις της έγιναν μετά από ανάρτηση της Κέιτι Μίλερ, συζύγου του στενού συνεργάτη του Τραμπ, Στίβεν Μίλερ, η οποία ανέβασε στο Χ (πρώην Twitter) χάρτη της Γροιλανδίας στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, συνοδευόμενο από τη λέξη «ΣΥΝΤΟΜΑ».





Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αναφερθεί στο ενδεχόμενο η Γροιλανδία να γίνει τμήμα των ΗΠΑ, επικαλούμενος τη στρατηγική της θέση και όχι τόσο για τα ορυκτά του, ενώ επανέλαβε με ακόμη μεγαλύτερη έμφαση τους ισχυρισμούς του μετά τις δηλώσεις της Φρεντέρικσεν. «Χρειαζόμαστε την Γροιλανδία», δήλωσε χαρακτηριστικά.





JUST IN: 🇺🇸🇬🇱 US President Trump says "we need Greenland."



"If you take a look at Greenland, you have Russian and Chinese ships all over the place." pic.twitter.com/2MaUOtZoMH — BRICS News (@BRICSinfo) January 4, 2026

Σε ανακοίνωσή της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της δανέζικης κυβέρνησης, η Φρεντέρικσεν τόνισε ότι απευθύνεται στις ΗΠΑ «πολύ άμεσα και ξεκάθαρα».

Υπογράμμισε επίσης ότι η Δανία, «και κατ’ επέκταση η Γροιλανδία», είναι μέλος του ΝΑΤΟ και καλύπτεται από τις εγγυήσεις συλλογικής ασφάλειας της Συμμαχίας. Υπενθύμισε ότι υπάρχει ήδη αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ, η οποία παρέχει στην Ουάσινγκτον πρόσβαση στο νησί, και σημείωσε ότι η Δανία έχει αυξήσει σημαντικά τις αμυντικές της επενδύσεις στην Αρκτική.

«Προτρέπω έντονα τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις απειλές κατά ενός ιστορικά στενού συμμάχου, αλλά και κατά μιας άλλης χώρας και ενός λαού που έχουν ξεκάθαρα δηλώσει ότι δεν είναι προς πώληση», ανέφερε.





Λίγες ώρες αργότερα, μιλώντας μέσα από το Air Force One, ο Τραμπ επανέλαβε τον στόχο του, δηλώνοντας: «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας και η Δανία δεν μπορεί να την προστατεύσει. Δεν θα τα καταφέρει».

Νωρίτερα, ο Δανός πρέσβης στις ΗΠΑ είχε απαντήσει στην Κέιτι Μίλερ με μια «φιλική υπενθύμιση» ότι οι δύο χώρες είναι σύμμαχοι, τονίζοντας ότι η Δανία αναμένει σεβασμό στην εδαφική της ακεραιότητα και σεβασμό στα σύνορά της.





Just a friendly reminder about the US and the Kingdom of Denmark: We are close allies and should continue to work together as such. US security is also Greenland’s and Denmark’s security. Greenland is already part of NATO. The Kingdom of Denmark and the United States work… https://t.co/CboKnlKgJL — Jesper Møller Sørensen 🇩🇰 (@DKambUSA) January 4, 2026

Η διπλωματική αντιπαράθεση σημειώνεται λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, όπου συνελήφθησαν ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του και μεταφέρθηκαν στη Νέα Υόρκη.

Ο Τραμπ δήλωσε στη συνέχεια ότι οι ΗΠΑ θα «διοικήσουν» τη Βενεζουέλα και ότι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα αρχίσουν να αποκομίζουν κέρδη «για τη χώρα».

Η Γροιλανδία, με πληθυσμό περίπου 57.000 κατοίκων, διαθέτει ευρεία αυτοδιοίκηση από το 1979, αν και η άμυνα και η εξωτερική πολιτική παραμένουν αρμοδιότητα της Κοπεγχάγης.

Παρότι οι περισσότεροι Γροιλανδοί τάσσονται υπέρ της μελλοντικής ανεξαρτησίας από τη Δανία, δημοσκοπήσεις δείχνουν συντριπτική αντίθεση στο ενδεχόμενο ένταξης στις ΗΠΑ.



