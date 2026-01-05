Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο και την περιφέρειά του από ρωσικούς βομβαρδισμούς, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, μία ημέρα πριν τη συνάντηση συμμάχων της Ουκρανίας με στόχο την εξεύρεση διπλωματικής λύσης στον πόλεμο.

Σειρήνες της αντιαεροπορικής άμυνας ήχησαν σε όλη την Ουκρανία στη διάρκεια της νύκτας και ο στρατός προειδοποίησε για πολλούς εισερχόμενους ρωσικούς πυραύλους και drones.

Στο Κίεβο επλήγη ιδιωτική κλινική, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να σκοτωθεί ένας άνθρωπος ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων οι οποίες έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνες από ένα κτίριο με κατεστραμμένη την πρόσοψη και ασθενείς να απομακρύνονται με φορεία.

Στην περιφέρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας από τους βομβαρδισμούς επλήγησαν πολλά σπίτια και «κρίσιμες υποδομές», ενώ ένας άνδρας σκοτώθηκε στην κοινότητα Φαστίβ, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Μικόλα Καλάσνικ.

Τα πλήγματα προκάλεσαν διακοπές ρεύματος στην περιοχή και χρειάστηκε να ενεργοποιηθούν έκτακτα συστήματα για να διατηρηθεί η υδροδότηση και η θέρμανση, σημείωσε ο ίδιος, την ώρα που η θερμοκρασία έπεσε στους -8° Κελσίου στην πρωτεύουσα.

Στο μεταξύ αύριο Τρίτη θα συνεδριάσουν στο Παρίσι συμμαχικές χώρες του Κιέβου σε μια προσπάθεια να προωθήσουν τη διπλωματική επίλυση του πολέμου.

Ενόψει της συνάντησης αυτής οι σύμβουλοι ασφαλείας 15 χωρών --ανάμεσά τους η Γαλλία, η Γερμανία και ο Καναδάς-- καθώς και εκπρόσωποι της ΕΕ και του ΝΑΤΟ συνεδρίασαν στο Κίεβο το Σάββατο.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, συμμετείχε εξ αποστάσεως στις συνομιλίες αυτές, οι οποίες επικεντρώθηκαν στις λεπτομέρειες της τελευταίας εκδοχής του σχεδίου για την επίλυση της σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Μια άλλη προπαρασκευαστική συνάντηση μεταξύ των αρχηγών των γενικών επιτελείων στρατού είναι προγραμματισμένη για σήμερα.

Drones

Αυτή η σειρά συζητήσεων στοχεύει «στην αύξηση της συνεισφοράς στην (ουκρανική) άμυνα και στην επιτάχυνση του τέλους του πολέμου», δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη για τις δύο πιθανές οδούς: τη διπλωματία, την οποία επιδιώκουμε, ή τη συνέχιση ενεργητικής άμυνας, αν η πίεση των εταίρων μας προς τη Ρωσία αποδειχθεί ανεπαρκής», πρόσθεσε.

Η Ουκρανία, που βομβαρδίζεται καθημερινά εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια, απαντά εξαπολύοντας drones εναντίον του ρωσικού εδάφους, στοχοθετώντας κυρίως τις ενεργειακές υποδομές που χρηματοδοτούν τη ρωσική πολεμική μηχανή.

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ότι κατέρριψε αρκετές εκατοντάδες ουκρανικά drones, έναν ασυνήθιστα υψηλό αριθμό, πολλά από τα οποία γύρω από την πρωτεύουσα.

Στο μεταξύ η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο ότι στοχοθέτησε με 91 drones τη νύχτα της 28ης προς 29η Δεκεμβρίου, μια από τις κατοικίες του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το Κίεβο χαρακτήρισε τις κατηγορίες «ψευδείς» και εκτίμησε ότι έχουν στόχο να αποτελέσουν πρόφαση για νέα πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας και να υπονομεύσουν τις διπλωματικές συνομιλίες. Οι Ευρωπαίοι εξέφρασαν επίσης τις αμφιβολίες τους για την αλήθεια των ισχυρισμών αυτών.

«Δεν πιστεύω ότι σημειώθηκε αυτό το πλήγμα», σχολίασε και ο Τραμπ χθες Κυριακή το βράδυ, επισημαίνοντας ότι «κανείς δεν γνωρίζει προς το παρόν» αν οι ρωσικοί ισχυρισμοί είναι αληθείς.

Το Κρεμλίνο προειδοποίησε την Τρίτη ότι «οι επιπτώσεις» αυτής της επίθεσης θα είναι «η σκλήρυνση της διαπραγματευτικής θέσης» της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

