Ο ελληνοαμερικανός Συνταγματάρχης Κρις Κουντουριώτης είναι ο υποδιοικητής της Delta Force, μια θέση που κατέχει υπό την Κοινή Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (JSOC). Σε αυτόν τον ρόλο, επιβλέπει τις αποστολές υψηλού κινδύνου της μονάδας, συμπεριλαμβανομένων της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της διάσωσης ομήρων και της σύλληψης στόχων υψηλής αξίας.

Σχετικά με την επιχείρηση της Delta Force στη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου 202, που ονομάστηκε Επιχείρηση Absolute Resolve, o Κουντουριώτης, ως υποδιοικητής της Delta Force, φαίρεται να ήταν υπεύθυνος για την ηγεσία και την κατεύθυνση της ελίτ ομάδας που εκτέλεσε την επιδρομή στην Καράκας.

Αυτή η αποστολή περιλάμβανε μια ακριβή εισαγωγή με ελικόπτερο υποστηριζόμενη από το 160ο Σύνταγμα Αεροπορίας Ειδικών Επιχειρήσεων (SOAR), αεροπορικές επιθέσεις για την καταστολή της άμυνας της Βενεζουέλας, και την επιτυχή σύλληψη και εξαγωγή του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Cilia Flores, χωρίς αναφορές για απώλειες των ΗΠΑ.

Η επιχείρηση περιγράφηκε ως προσπάθεια καταπολέμησης της ναρκο-τρομοκρατίας, με χειριστές της Delta Force να εισέρχονται στο συγκρότημα του Maduro υπό την κάλυψη της νύχτας εν μέσω συντονισμένων επιθέσεων σε στρατιωτικούς στόχους όπως το Fuerte Tiuna.



Ο Συνταγματάρχης Κρις Κουντουριώτης είναι αξιωματικός των Ειδικών Δυνάμεων των ΗΠΑ από το Σαν Φρανσίσκο. Έλαβε τον πρώτο βαθμό του ως αξιωματικός Ιατρικού Σώματος Υπηρεσιών το 2004 και μεταφέρθηκε στο Πεζικό το 2006. Υπηρετεί επί 16 χρόνια σε μονάδες της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ (USSOCOM), με εμπειρία σε διακλαδική και διεθνή συνεργασία και πολλαπλές αναπτύξεις σε Αφρική, Κεντρική Ασία και Μέση Ανατολή.

Έχει Master στην Οργανωσιακή Ψυχολογία από το Columbia University και πτυχίο από το University of San Francisco.



Πώς εκτελέστηκε η επιχείρηση Absolute Resolve

Η επιχείρηση «Absolute Resolve» ήταν μια άνευ προηγουμένου στρατιωτική αποστολή των ΗΠΑ με στόχο τη σύλληψη – και πρακτικά την ανατροπή – του καθεστώτος Μαδούρο στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των Αρχηγών Γενικό Dan Caine, η αποστολή ήταν αποτέλεσμα μηνών σχεδιασμού, παρακολούθησης και εξαντλητικών επαναλαμβανόμενων προσομοιώσεων από όλες τις πτέρυγες του στρατού και υπηρεσίες πληροφοριών.

Πάνω από 150 αεροσκάφη, drones και ελικόπτερα απογειώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα από 20+ βάσεις και πολεμικά πλοία στην Δυτική Ημισφαίριο, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών F-22, F-35, F/A-18, ηλεκτρονικού πολέμου EA-18G, βομβαρδιστικών B-1, αναγνωριστικών και ιπτάμενων δεξαμενόπλοιων. Κομβικό ρόλο είχε το 160ο Σύνταγμα Αεροπορίας Ειδικών Επιχειρήσεων (Night Stalkers), με ελικόπτερα να πετούν χαμηλά, ακόμη και στα 100 πόδια (30 μ.) πάνω από τη θάλασσα και στα 100 πόδια πάνω από το έδαφος, για να διατηρηθεί το στοιχείο του αιφνιδιασμού.

Οι κυβερνοχώροι και διακλαδικές δυνάμεις SpaceCom, CyberCom και υπηρεσίες του “interagency” άνοιξαν ασφαλή διάδρομο, καταστρέφοντας συστήματα αεράμυνας και ραντάρ, ενώ πραγματοποιήθηκαν πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις ώστε τα ελικόπτερα να φτάσουν στο προεδρικό μέγαρο στο Καράκας.

Οι ΗΠΑ βύθισαν την πρωτεύουσα στο σκοτάδι, απενεργοποιώντας υποδομές και αμυντικά δίκτυα, όπως επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Τραμπ από το Air Force One. Η απόβαση έγινε 2:01 π.μ. τοπική ώρα (1:01 π.μ. ώρα Ανατολικών ΗΠΑ) στις 3 Ιανουαρίου 2026. Η δύναμη δέχθηκε πυρά – ένα αεροσκάφος χτυπήθηκε αλλά παρέμεινε πτητικό – και απάντησε «με συντριπτική ισχύ σε αυτοάμυνα», χωρίς απώλειες προσωπικού των ΗΠΑ.

Η ομάδα σύλληψης, στην οποία συμμετείχαν οι Delta Force, και στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, απομόνωσε τον χώρο, συνέλαβε τον Μαδούρο και τη σύζυγό του χωρίς απώλειες αμερικανικών ζωών, και στη συνέχεια αποχώρησε με κάλυψη από μαχητικά και drones.



Η τελική απομάκρυνση (exfiltration) ολοκληρώθηκε στις 3:29 π.μ. EST, με τους συλληφθέντες να επιβιβάζονται στο USS Iwo Jima, το οποίο λειτουργούσε ως θαλάσσια βάση εκκίνησης. Το προεδρικό ζεύγος μεταφέρθηκε στο πλοίο USS Iwo Jima, όπου και τέθηκε υπό κράτηση. Στην επιχείρηση συνέβαλαν καθοριστικά οι υπηρεσίες CIA, NSA και NGA, μέσω συλλογής πληροφοριών και επιχειρησιακής υποστήριξης.