Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στη Βενεζουέλα το Σάββατο και, κατά τη διάρκεια των πληγμάτων που ονομάστηκαν «Absolute Resolve» (Απόλυτη Αποφασιστικότητα) και στόχευσαν την πρωτεύουσα Καράκας, συνέλαβαν τον Πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες. Μετά τη σύλληψη, ο Λευκός Οίκος έστειλε μήνυμα προς τον κόσμο, στο οποίο συμπεριλήφθηκε ο όρος FAFO — ένα ακρωνύμιο της φράσης «f’d around and found out» (τα ’β), που αποδίδεται πιο ωμά ως «τα έκανε θάλασσα και το βρήκε μπροστά του».

«No games. FAFO.»

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος ανήρτησε την ασπρόμαυρη εικόνα του Τραμπ με την ίδια φράση στη λεζάντα: «No games. FAFO.»

Ο Χέγκσεθ εξηγεί το FAFO

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, σε συνέντευξη Τύπου, δήλωσε ότι ο Μαδούρο «είχε την ευκαιρία του» και ότι του δόθηκαν «πολλαπλές δυνατότητες να αποφύγει» όσα συνέβησαν το Σάββατο. Παρομοίασε την κατάσταση με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όπως και το Ιράν είχε την ευκαιρία του, μέχρι που δεν την είχε — μέχρι που δεν την είχε κι εκείνος.»

«Τα έβαλε και το πλήρωσε», συνέχισε, χρησιμοποιώντας την ωμή εκδοχή της φράσης: «He f’d around and he found out.» Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ είναι «απόλυτα σοβαρός» όσον αφορά την «επαναφορά της αμερικανικής αποτρεπτικής ισχύος και κυριαρχίας στο δυτικό ημισφαίριο», καθώς και στην αποτροπή εισόδου ναρκωτικών και συμμοριών στο αμερικανικό έδαφος.

Ο Χέγκσεθ υπογράμμισε επίσης ότι η Ουάσιγκτον έκανε «πολύ, πολύ, πολύ γενναιόδωρες προσφορές» προς τον Μαδούρο, τις οποίες εκείνος απέρριψε, επιλέγοντας «να δράσει ανεξέλεγκτα» και «να παίζει παιχνίδια», με το αποτέλεσμα να είναι αυτό που όλοι είδαν. «Υπάρχουν ηγέτες, όπως πολλοί στον κόσμο, που τους αρέσει να παίζουν παιχνίδια», είπε, για να ξεκαθαρίσει αμέσως μετά: «Όμως ο Πρόεδρος δεν ανέχεται παιχνίδια»

«Ο πρόεδρος δεν βγαίνει να ψάξει καβγάδες. Θέλει γενικά να τα πηγαίνει καλά με όλους. Μιλά και συναντά οποιονδήποτε. Αλλά μην παίζετε παιχνίδια. Μην παίζετε παιχνίδια με αυτόν τον πρόεδρο, γιατί δεν θα σας βγει σε καλό», τόνισε.

SECRETARY HEGSETH on Maduro: "He F'd around and he found out." pic.twitter.com/5rLDFEMCeY — Fox News (@FoxNews) January 3, 2026

Το χτύπημα με ACDC



Ο Πρόεδρος Trump ανάρτησε επισης στο Truth Social ένα βίντεο που δείχνει τον Maduro να λέει "Come get me!", ακολουθούμενο από πλάνα με έναν φαλακρό αετό (bald eagle) και πυραύλους, με υπόκρουση το τραγούδι "Thunderstruck" των AC/DC.





Donald J. Trump Truth Social Video 01.03.26 PM



President Trump posts the FAFO video of all time:



Maduro: "Come for me. I am waiting."



President Trump: pic.twitter.com/PMQCs8PJsS — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 3, 2026

