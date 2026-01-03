Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας τηλεφωνικά στο Fox News, εξήρε τη στρατιωτική επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο, χαρακτηρίζοντάς την «πρωτοφανή ελιγμό» και «υποδειγματική κίνηση υψηλής επαγγελματικής ακρίβειας». «Έγινε εξαιρετική δουλειά. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που να μπορεί να εκτελέσει τέτοιον ελιγμό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι παρακολούθησε την επιχείρηση «σε πραγματικό χρόνο, ζωντανά, σε κάθε της πτυχή».





"I've never seen anything like this. I was able to watch it in real time, and I watched every aspect of it," says @POTUS on the U.S. capture of Venezuelan dictator Nicolás Maduro.



"It was amazing to see the professionalism — the quality of leadership... Amazing." 🇺🇸 pic.twitter.com/VZvRxZRgab — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι οι πιστοί του Μαδούρο έχουν «ελάχιστη λαϊκή στήριξη», σημειώνοντας ότι «οι δρόμοι γέμισαν με αμερικανικές σημαίες», ένδειξη, όπως είπε, πως ο Βενεζουελάνος ηγέτης «ήταν δικτάτορας που ο λαός μισούσε». Περιγράφοντας τις πρόσφατες συνομιλίες τους, αποκάλυψε ότι τον προέτρεψε να παραδοθεί, όμως τελικά οι ΗΠΑ προχώρησαν σε «χειρουργικό και συμβολικά ισχυρό πλήγμα», το οποίο χαρακτήρισε «κρίσιμο σύμβολο αλλαγής».





.@POTUS on Maduro loyalists: "If they stay loyal, the future is really bad, really bad for them... They have American flags being waved on the streets, so I think he's got very little support. He was a dictator that the people hated." pic.twitter.com/8kIz1A0bFI — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026





Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέκρινε την εικόνα των ενόπλων δυνάμεων σήμερα με την αποχώρηση από το Αφγανιστάν, λέγοντας ότι «οι ΗΠΑ δεν αποτελούν πλέον αντικείμενο χλευασμού». Υπογράμμισε «την ηγεσία, τον επαγγελματισμό και τη γενναιότητα των στρατιωτικών», ενώ επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν «ελάχιστοι τραυματισμοί σε αμερικανικές δυνάμεις, χωρίς απώλειες ζωών».





"Compare to this to Afghanistan, where we were a laughingstock all over the world. We're not a laughingstock anymore. We have the greatest military in the world — by far," says @POTUS.



"The professionalism and the bravery... You almost couldn't hold to them back." pic.twitter.com/XWnaOxITbn — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

Το ζεύγος Μαδούρο μεταφέρεται στη Νέα Υόρκη, όπου έχει ήδη ασκηθεί κατηγορητήριο για, μεταξύ άλλων, «ναρκο-τρομοκρατία, διακίνηση ναρκωτικών και οπλικά αδικήματα». Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι όσοι παραμείνουν πιστοί στον Μαδούρο «διαγράφουν ζοφερό μέλλον», αφήνοντας παράλληλα ανοικτό το ενδεχόμενο αξιολόγησης της αντιπολιτευόμενης ηγέτιδας Μαρία Κορίνα Ματσάδο για ρόλο στην επόμενη ημέρα.





.@POTUS: "She's a good woman, but the cartels are running Mexico. She's not running Mexico — the cartels are running Mexico." https://t.co/YQOjteYLHi pic.twitter.com/ciCN3m33Vd — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

Ο ίδιος τόνισε ότι «η Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει αναπαραγωγή του ίδιου μοντέλου εξουσίας» και ότι λαμβάνονται αποφάσεις για τη μεταβατική ηγεσία. Επιβεβαίωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα έχουν «ενισχυμένη και ενεργή εμπλοκή στον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας».



«Έστελναν κρατούμενους, ανθρώπους από ψυχιατρικά ιδρύματα και βαρόνους των ναρκωτικών — εκατοντάδες χιλιάδες, κατά εκατοντάδες χιλιάδες. Αυτό είναι ασυγχώρητο. Γι’ αυτό στο τέλος ήθελε να διαπραγματευτεί και εγώ δεν δέχτηκα. Είπα: “Όχι. Πρέπει να το κάνουμε.”», τόνισε μεταξύ άλλων.





.@POTUS: "Sending prisoners and people from mental institutions and drug lords — they sent them by the hundreds of thousands... and that is just unforgivable. That's why he wanted to negotiate at the end and I didn't want to negotiate. I said, 'Nope. We gotta do it.'" pic.twitter.com/eU44jxnkmi — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

Όσον αφορά τις διαμαρτυρίες Δημοκρατιωκών για την σύλληψη του Μαδούρο είπε: «Είναι αδύναμοι και ανόητοι άνθρωποι. Είναι τα ίδια που ακούμε εδώ και χρόνια. Βγαίνει κάποιος βουλευτής ή γερουσιαστής και λέει “τι τρομερό αυτό που έγινε”. Εμείς όμως σώζουμε ζωές».



«Ήμασταν έτοιμοι για δεύτερο κύμα. Τα είχαμε όλα στη θέση τους — και το πρώτο ήταν τόσο ισχυρό, τόσο καταστροφικά αποτελεσματικό, που δεν χρειάστηκε να προχωρήσουμε. Βρεθήκαμε εκεί με μια αρμάδα όπως δεν έχει ξαναδεί κανείς», πρόσθεσε.





.@POTUS: "We were prepared to do a second wave. We were all set — and this was so lethal, this was so powerful, that we didn't have to... We were out there with an armada like nobody's ever seen before." pic.twitter.com/lBAvGDtO63 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

