Ο Yφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λαντάου, δήλωσε πως η Βενεζουέλα μπαίνει σε μια «νέα εποχή» μετά την ανακοίνωση του Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για τη σύλληψη του Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από επίλεκτες ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ.

«Μια νέα εποχή για τη Βενεζουέλα! Ο τύραννος έφυγε. Τώρα -επιτέλους- θα λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης για τα εγκλήματά του», έγραψε ο Λαντάου στον λογαριασμό του στο Χ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα στους New York Times ότι οι αμερικανικές επιθέσεις στη Βενεζουέλα που οδήγησαν στη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο ήταν αποτέλεσμα «πολύ καλού σχεδιασμού».

«Ήταν μια εξαιρετική επιχείρηση, στην πραγματικότητα», είπε ο Τραμπ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

