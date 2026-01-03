Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έχει συλληφθεί και μεταφερθεί αεροπορικώς εκτός της χώρας μαζί με τη σύζυγό του, Cilla Flores.

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν «ευρείας κλίμακας πλήγμα» κατά της Βενεζουέλας τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Ο Τραμπ ανέφερε στην πλατφόρμα Truth Social:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πραγματοποίησαν με επιτυχία ένα ευρείας κλίμακας πλήγμα κατά της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος, μαζί με τη σύζυγό του, συνελήφθη και μεταφέρθηκε εκτός της χώρας.

Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις αμερικανικές διωκτικές αρχές. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν. Θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου σήμερα στις 11:00 π.μ., στο Mar-a-Lago. Ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό!

Πρόεδρος DONALD J. TRUMP»

Πηγή: skynews