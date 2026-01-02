Περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα εξαιτίας ρωσικής πυραυλικής επίθεσης σε πολυκατοικία στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ίχορ Τέρεχοφ. Μεταξύ των τραυματιών είναι ένα βρέφος μόλις έξι μηνών, διευκρίνισε ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινιεχούμποφ, συμπληρώνοντας πως 16 τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία.

Χθες Πέμπτη, η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο για επιδρομή drones σε περιοχή της Χερσώνας που ελέγχουν οι ρωσικές δυνάμεις, με απολογισμό 27 νεκρούς, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν «συνέπειες».

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) περιέγραψε πως είδε κτίρια με σπασμένα τζάμια, ενώ συντρίμμια και ερείπια είχαν διασκορπιστεί σε μεγάλη απόσταση.

Βίντεο που κοινοποίησε η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο φέρεται να δείχνει τη στιγμή της επίθεσης, με μια ισχυρή έκρηξη και ακολούθως ένα σύννεφο καπνού που υψώνεται προς τον ουρανό.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για «ειδεχθή» επίθεση, υπογραμμίζοντας πως – σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες – «δύο βαλλιστικοί πύραυλοι» έπληξαν κατοικημένη περιοχή. «Δυστυχώς, έτσι αντιμετωπίζουν οι Ρώσοι τη ζωή και τους ανθρώπους – εξακολουθούν να σκοτώνουν, παρ’ όλες τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας, ιδίως των ΗΠΑ, στη διπλωματική διαδικασία» με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε.

❗️🇷🇺⚔️🇺🇦 - Russian forces launched a missile strike on a multi-story residential building in the Kyivskyi district of central Kharkiv, Ukraine.



Kharkiv Mayor Ihor Terekhov initially reported significant destruction to the building and casualties. Ukrainian President Volodymyr… pic.twitter.com/tl9VsPQ2cS — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) January 2, 2026

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

