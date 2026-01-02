Μια ομάδα Γάλλων στρατιωτικών γιατρών μεταβαίνει στην Ελβετία για μια «αποστολή εκτίμησης των εγκαυματιών» ενόψει της μεταφοράς τους σε άλλες χώρες, μετά τη φονική πυρκαγιά σε ένα μπαρ του Κραν Μοντανά, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ομάδα αυτή αποτελείται από έναν πλαστικό χειρουργό, έναν αναισθησιολόγο και μια ειδικευμένη νοσηλεύτρια, καθώς και από έναν γιατρό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αναμένεται να φτάσει στην Ελβετία νωρίς το απόγευμα και «θα παραμείνει για πολλές ημέρες, ώστε να στηρίξει το έργο των ελβετικών υγειονομικών αρχών».

Στη Γαλλία, τα τμήματα εγκαυμάτων της Υπηρεσίας Υγείας του στρατού έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας, ιδίως τα στρατιωτικά νοσοκομεία του Περσί, κοντά στο Παρίσι και της Σεντ-Αν στην Τουλόν. Συνεργάζονται στενά με το υπουργείο Υγείας ώστε να γίνει ο κατάλληλος καταμερισμός των τραυματιών, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα.

Τρεις από τους τραυματίες, δύο Γάλλοι και ένας Ελβετός, μεταφέρθηκαν το πρωί στη Λιόν και το Παρίσι. Οι ελβετικές αρχές ζήτησαν από τη Γαλλία να παραλάβει άλλους οκτώ τραυματίες, όπως είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Πασκάλ Κονφαβρέ.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 100 τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα μπαρ του χιονοδρομικού κέντρου του Κραν Μοντανά, στο καντόνι του Βαλαί, ενώ γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

