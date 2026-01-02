Η εισαγγελέας του καντονιού Valais, Μπεατρίς Πιγιού, δήλωσε ότι η εισαγγελία «δεν φείδεται προσπαθειών προκειμένου να εξακριβώσει τις συνθήκες του τραγικού αυτού γεγονότος».

Σύμφωνα με την ίδια, «φαίνεται ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από σπινθηροβόλα κεριά , γνωστά και ως flares, τα οποία είχαν τοποθετηθεί πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας».

Η εισαγγελέας πρόσθεσε πως «τα κεριά αυτά κρατήθηκαν πολύ κοντά στην οροφή, γεγονός που προκάλεσε ένα φαινόμενο flashover, με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλωθεί εξαιρετικά γρήγορα».

Όπως ανέφερε, έχουν συλλεχθεί βίντεο και έχουν ληφθεί καταθέσεις από αρκετά άτομα, μεταξύ των οποίων και οι δύο Γάλλοι διαχειριστές του μπαρ. «Θα μπορέσουμε να εξετάσουμε εάν υπάρχουν άτομα που φέρουν ποινική ευθύνη για το περιστατικό», σημείωσε η Πιγιού.

Σε περίπτωση που αυτό επιβεβαιωθεί, «και εφόσον τα πρόσωπα αυτά είναι εν ζωή, θα κινηθούν όλες οι διαδικασίες για εμπρησμό από αμέλεια, ανθρωποκτονία από αμέλεια και πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια».

Πηγή: bbc