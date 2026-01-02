Το πρώτο θύμα της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στο μπαρ στο Κραν Μοντανά σκοτώνοντας πάνω από 40 ανθρώπους, ταυτοποιήθηκε. Πρόκειται για τον νεαρό Ιταλό παίκτη του γκολφ Εμανουέλε Γκαλεπίνι.

Την ταυτότητα του θύματος αποκάλυψε η ιταλική ομοσπονδία γκολφ, που ανακοίνωσε ότι θρηνεί για την απώλεια του νεαρού αθλητή, ο οποίος «ενσάρκωνε το πάθος και τις αυθεντικές αξίες».

«Αυτή την ώρα της μεγάλης θλίψης, η σκέψη μας είναι στην οικογένειά του και σε όσους τον αγαπούσαν» αναφέρεται στην ανακοίνωση.











Την βραδιά της Πρωτοχρονιάς, ο νεαρός αθλητής βρισκόταν στην Ελβετία μαζί με φίλους του για διακοπές στο Κραν Μοντανά.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το πώς έχασε τη ζωή του όταν το μπαρ τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ο Γκαλεπίνι είχε ήδη καταγράψει αξιόλογη αγωνιστική πορεία, συμμετέχοντας τακτικά σε τουρνουά στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη.



Διαβάστε επίσης: Πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά: Αυτή είναι η 15χρονη Ελληνίδα που αγνοείται (ΦΩΤΟ)





Πηγή: cnn.gr