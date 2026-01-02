Όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΕΡΤnews Φάνης Παπαθανασίου, νεαρή Ελληνίδα 15 ετών, μόνιμος κάτοικος Ελβετίας, φέρεται να συγκαταλέγεται στη λίστα των δεκάδων αγνοουμένων από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά.



Όπως προκύπτει πρόκειται για την Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis), η οποία είχε πάει στο μπαρ το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς μαζί με τρεις φίλες της που επίσης φέρεται να αγνοούνται. Οι γονείς της γνώριζαν ότι θα πήγαινε στο νυχτερινό αυτό κέντρο, ωστόσο απευθύνουν αγωνιώδεις εκκλήσεις για να μάθουν περισσότερα για την τύχη της.





Στον απολογισμό των 45 νεκρών περιλαμβάνονται αγνοούμενοι που μόνο για τη Γαλλία ανέρχονται σε 8 και τουλάχιστον 13 για την Ιταλία. Μεταξύ των 115 τραυματιών οι εικόνες 15χρονων παιδιών με σοβαρά εγκαύματα σοκάρουν, όσο και τα βίντεο από τον πύρινο εφιάλτη στο κατάμεστο μπαρ Le Constellation.





