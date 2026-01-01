Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να αποτυπώνει τις πρώτες στιγμές της φωτιάς που ξέσπασε στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, προκαλώντας ανείπωτη τραγωδία.

Στο βίντεο φαίνονται οι φλόγες να εξαπλώνονται στην οροφή του κτιρίου, ενώ παράλληλα ακούγεται μουσική και διακρίνονται θαμώνες να φεύγουν από τον χώρο.

Το ίδιο βίντεο δείχνει και πλάνα από το εξωτερικό του μπαρ που έχει τυλιχθεί στις φλόγες και ακούγεται κόσμος να ουρλιάζει έντρομος.

Δείτε το βίντεο με τη φωτιά στο μπαρ:





🔴🇨🇭 FLASH INFO - Une vidéo capture le départ de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), alors que le plafond s’embrase.#Suisse #CransMontana #Incendie

pic.twitter.com/f6IL9NYuyK — Media Express (@media_express_e) January 1, 2026

Πηγή: Πρώτο Θέμα