Ο ΥΠΕΞ Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, εξέφρασε τα συλλυπητήρια του μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X προς τα θύματα, τους τραυματίες και τα κοντινά πρόσωπα που επηρεάστηκαν από την τραγική Πρωτοχρονιάτικη πυρκαγιά σε θέρετρο του Κραν Μοντανά της Ελβετίας

«Επικοινώνησα με τον Ελβετό συνάδελφό μου Ignazio Cassis για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια μετά την τραγωδία στο Crans-Montana. Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα, τους τραυματίες και τους αγαπημένους τους.

Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και να διατηρούμε στενή επαφή με τις ελβετικές αρχές».



Η ανάρτηση του: