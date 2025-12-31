Δέκα… εννιά…οκτώ…

Εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο αποχαιρετούν το γεμάτο προκλήσεις 2025, εναποθέτοντας τις ελπίδες τους στο νέο έτος.

Τα ρολόγια έδειξαν 12 στα νησιά που βρίσκονται κοντύτερα στη Διεθνή Γραμμή Ημερομηνίας (International Date Line) στον Ειρηνικό Ωκεανό, μεταξύ άλλων στο Κιριτιμάτι (Νήσος Χριστουγέννων), την Τόνγκα και τη Νέα Ζηλανδία.

Στην Αυστραλία, το Σίδνεϊ υποδέχθηκε το 2026 με ένα θεαματικό σόου με 40.000 πυροτεχνήματα που φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό. Οι εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία, εβδομάδες αφότου ένοπλοι σκότωσαν 15 ανθρώπους σε μια εβραϊκή εκδήλωση στην πόλη.

«Εδώ, τώρα, η χαρά που νιώθουμε συνήθως στην αρχή του νέου έτους αμβλύνεται από τη θλίψη της χρονιάς που έφυγε», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι, σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Στο Χονγκ Κονγκ, η επίδειξη πυροτεχνημάτων που είχε προγραμματιστεί ακυρώθηκε ως φόρος τιμής στους 161 ανθρώπους που σκοτώθηκαν σε μια πυρκαγιά που κατέστρεψε ένα συγκρότημα πολυκατοικιών τον Νοέμβριο.

Στη Σεούλ, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο περίπτερο Bosingak, όπου μια μπρούντζινη καμπάνα χτυπά 33 φορές τα μεσάνυχτα, μια παράδοση που έχει τις ρίζες της στη βουδιστική κοσμολογία, συμβολίζοντας τους 33 παραδείσους. Οι κωδωνοκρουσίες πιστεύεται πως διώχνουν την κακοτυχία και υποδέχονται την ειρήνη και την ευημερία για τη χρονιά που έρχεται.

Εορταστικές εκδηλώσεις για την έλευση του νέου έτους και μια παράσταση με τύμπανα πραγματοποιήθηκαν στο πέρασμα Juyong, στο Σινικό Τείχος λίγο έξω από το Πεκίνο. Το πλήθος κρατούσε πινακίδες που έγραφαν 2026 και είχαν το σύμβολο ενός αλόγου. Ο Φεβρουάριος σηματοδοτεί την άφιξη της Χρονιάς του Αλόγου στο κινεζικό σεληνιακό ημερολόγιο.

Την ίδια ώρα, στην Κροατία, το πρωτοχρονιάτικο πάρτι ξεκίνησε από νωρίς. Από το 2000, στην πόλη Φούζινε η αντίστροφη μέτρηση πραγματοποιείται το μεσημέρι τοπική ώρα, μια παράδοση που έκτοτε έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Τα πλήθη ζητωκραυγάζουν, κερνούν ο ένας τον άλλο σαμπάνια και χορεύουν στους ρυθμούς της μουσικής, όλα αυτά κατά τη διάρκεια του μεσημεριού. Οι πιο θαρραλέοι, φορώντας σκουφάκια του Άγιου Βασίλη, βούτηξαν στα παγωμένα νερά της λίμνης Μπάγιερ.

Σε άλλες περιοχές του κόσμου, οι προετοιμασίες βρίσκονται σε εξέλιξη για πιο παραδοσιακές προπόσεις τα μεσάνυχτα. Σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν, στη Νέα Υόρκη, οι διοργανωτές ξεκίνησαν να τοποθετούν κιγκλιδώματα ασφαλείας και στήνουν σκηνές εν αναμονή του πλήθους που θα συρρεύσει στην Τάιμς Σκουέρ για την ετήσια πτώση της μπάλας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να στείλει ένα μήνυμα αυτοπεποίθησης για το 2026, χρονιά όπου θα διεξαχθούν οι ενδιάμεσες εκλογές. «Δεν είναι θαυμάσιο που έχουμε ένα ισχυρό σύνορο, δεν υπάρχει πληθωρισμός, διαθέτουμε έναν ισχυρό στρατό και μια ακμάζουσα οικονομία; Καλή Χρονιά!», έγραψε στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.



