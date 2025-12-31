Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το Σίδνεϊ καλωσορίζει τη νέα χρονιά με ένα μοναδικό σόου πυροτεχνημάτων

Η εντυπωσιακή αλλαγή χρόνου στο Σίδνεϊ έχει καταστήσει την πόλη της Αυστραλίας ως την «πρωτεύουσα της πρωτοχρονιάς» παγκοσμίως. Πάνω από 400 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο συνδέονται με την απευθείας κάλυψη του σόου πυροτεχνημάτων για να πάρουν μία πρώτη γεύση του νέου χρόνου. Εκατοντάδες χιλιάδες Αυστραλοί βρίσκονται από νωρίς στις θέσεις τους γύρω από το λιμάνι του Σίδνεϊ, παρακολουθώντας την συναυλία που θα οδηγήσει στην υποδοχή του 2026. Κανείς δεν μπαίνει χωρίς εισιτήριο (το οποίο είναι δωρεάν αλλά πρέπει να γίνει κράτηση).

Δείτε εδώ την αλλαγή του χρόνου:

Πηγή: Euronews